Arístides Guerrero, ministro de la SCJN, sufre accidente automovilístico; lo reportan estable

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A nueve días de tomar posesión como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Guerrero García sufrió un accidente automovilístico que le provocó fracturas en el tórax y nariz, por las que fue intervenido quirúrgicamente, informó el equipo de comunicación social del ministro electo.

Guerrero García, que obtuvo 3.5 millones de votos, tras una campaña en la que se presentó como el aspirante “más preparado que un chicharrón” para ocupar un lugar en la SCJN, se accidentó la noche del viernes, cuando se trasladaba del aeropuerto de la Ciudad de México a su domicilio tras haber sido invitado a participar en un evento organizado por la Fiscalía del Estado de Oaxaca.

Según un comunicado posteado en su cuenta de X, el vehículo en el que viajaba el ministro electo fue impactado por otro automóvil, resultando también lesionados con fracturas en “las extremidades” dos de sus colaboradores que viajaban con él.

Se informa que los lesionados fueron atendidos de manera oportuna y que se encuentran en recuperación.

“El ministro electo cuenta con un pronóstico positivo para estar presente en la toma de protesta de ministras y ministros el próximo primero de septiembre de 2025”, en tanto que su recuperación sólo “implica una reducción temporal en la movilidad mientras se recupera por completo”, por lo que no se afectarán sus trabajos en la SCJN, puntualiza el comunicado.

En el pronunciamiento Arístides Guerrero y su familia agradecieron a los próximos integrantes de la SCJN “sus muestras de empatía y solidaridad”, alertando que será a través de sus propios canales de comunicación por los que se dará a conocer la evolución de su estado de salud.

Guerrero García fue uno de los candidatos que apareció en uno de los acordeones distribuidos entre la población para ser favorecido en las votaciones para la renovación del Poder Judicial de la Federación, el 1 de junio pasado.

Por mayoría de tres votos contra dos, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TFJF), votó en contra del proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien proponía invalidar la elección de ministros de la SCJN por irregularidades como la existencia de acordeones en los que se encontraban nombres como el del ministro electo, Arístides Guerrero, quien tiene previsto tomar posesión de su cargo el próximo primero de septiembre.