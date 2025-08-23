Caso Lord Pádel: Alejandro Germán 'N' asegura que "solo quería salvar a su hijo"

La defensa de "Lord Pádel" alega riña, pero la Fiscalía del Edomex sostiene la acusación de intento de homicidio. Su esposa e hijo siguen en prisión.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Alejandro Germán 'N', identificado mediáticamente como "Lord Pádel" y procesado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, ha declarado públicamente que su reacción violenta durante un torneo de pádel en Atizapán de Zaragoza fue un intento por defender a su hijo. Su versión se contrapone a la de la víctima, el instructor Israel Morales, quien califica la agresión como un intento de asesinato, y a la imputación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que sostiene la existencia de dolo para privarlo de la vida.

El incidente, ocurrido el 19 de julio y difundido masivamente a través de un video en redes sociales, muestra a Germán 'N', su esposa, su hijo y un socio agrediendo físicamente a Morales en las instalaciones de un club deportivo.

La versión del imputado

En una entrevista concedida al diario Milenio, Alejandro Germán 'N' ofreció su primera declaración pública sobre los hechos. Afirmó que el conflicto escaló cuando, según su dicho, el instructor agredió a su hijo. "Yo lo que quería es sacar de ahí a mi hijo, porque lo tenía del cuello", declaró.

El empresario admitió haber empujado y jaloneado a Israel Morales, así como haber proferido amenazas de muerte durante el altercado. Sin embargo, insistió en que su única motivación era la protección de su familiar. "Él me valió gorro, me valió madr*s. Yo lo que quería es sacar de ahí a mi hijo", reiteró. Germán 'N' también aseguró que, una vez concluida la confrontación, presentó disculpas tanto a la víctima como al gerente del club.

El testimonio de Israel Morales, el instructor agredido

Por su parte, Israel Morales ha sostenido en diversas entrevistas que la agresión fue un intento de homicidio. Detalló haber sufrido lesiones como una fisura en una costilla y esguinces, además de expresar temor por su seguridad y la de su familia.

La víctima ha manifestado que la disputa se originó por un desacuerdo en una jugada del partido y que no es la primera vez que Germán 'N' exhibía comportamientos agresivos. La versión de Morales contradice la justificación de una reacción paternal, al señalar la desproporción del ataque y la participación de múltiples personas.

La situación jurídica de los implicados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México imputó a los cuatro presuntos implicados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. La dependencia argumenta que existió la intención de privar de la vida a la víctima y que la agresión se detuvo únicamente porque un testigo grabó los hechos, lo que provocó que los agresores desistieran.

Actualmente, cuatro personas enfrentan el proceso legal. Alejandro Germán 'N' y su socio, Othón 'N', siguen el proceso en libertad tras obtener un amparo. En contraste, su esposa, Karla Alejandra 'N', y su hijo, Germán 'N', permanecen en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de San Pedro Barrientos.

La defensa argumenta riña y critica "justicia popular"

La defensa legal de Germán 'N', encabezada por el abogado Rafael Reyes Retana Valadez, ha calificado el hecho como una riña y no como un intento de homicidio. Sostiene que el proceso ha sido influenciado por la "justicia popular" derivada de la viralización del video en redes sociales, lo que, a su juicio, ha magnificado la calificación del delito.

La estrategia de la defensa se centra en reclasificar el delito y buscar una reparación del daño, argumentando la ausencia de dolo homicida. El caso continúa en la fase de investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de dos meses en el que ambas partes podrán aportar más elementos de prueba.