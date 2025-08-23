La Comisión Permanente avala punto de acuerdo para fortalecer protección consular en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la política antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló una proposición con punto de acuerdo para fortalecer la protección consular de mexicanos.

La proposición, realizada por coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, establece un exhorto dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que continúe fortaleciendo los mecanismos de protección consular a fin de garantizar que las personas migrantes mexicanas reciban asesoría legal adecuada y un trato justo.

“Las redadas masivas lejos de responder a una política migratoria racional o con enfoque humanitario reproducen prácticas de criminalización indiscriminada, violan principios elementales del derecho internacional y atentan contra el debido proceso”, detalló.

El legislador explicó que el endurecimiento de las políticas migratorias ha provocado en la comunidad mexicana miedo constante a ser detenidos o deportados sin causa legal justificada ni garantías de debido proceso, la dificultad para acceder a servicios esenciales como salud y educación, el riesgo de separación familiar, particularmente en el caso de niñas y niños nacidos en territorio estadunidense, así como la ausencia de defensa jurídica oportuna y eficaz.

Clemente Castañeda destacó que la red de 51 consulados mexicanos en Estados Unidos es de suma importancia para los connacionales, por lo que resaltó que este punto de acuerdo permitirá fortalecer la defensa de su dignidad, integridad y sus derechos humanos sin importar su situación migratoria.