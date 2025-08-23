Secretaría de las Mujeres respalda y acompaña caso de September Vélez. Foto: Tomadas de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como lo ha hecho en casos de violencia de género virales en redes sociales y prensa, la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal informó que respalda el caso de September Vélez, madre de dos niños que denunció a su expareja, el médico Armando “N”, por intento de feminicidio y sustracción de menores ocurrido en Puebla en mayo pasado.

La reacción de la dependencia que dirige Citlalli Hernández ocurrió luego de que ayer, la joven madre informó que un juez de control del Centro de Justicia Penal de Puebla impuso prisión preventiva oficiosa a su agresor por el delito de violencia familiar.

También anunció que, después de 98 días de “angustia, lágrimas y lucha”, recuperó a sus hijos de dos y seis años, quienes fueron sustraídos por el sujeto, pese a que ella tenía la custodia legal.

Este viernes, la Secretaría de las Mujeres informó que, en seguimiento de la denuncia de Vélez, “se han llevado a cabo acciones coordinadas con autoridades locales para garantizar el acceso a la justicia y la protección de sus derechos”.

En un comunicado, agregó que, en julio, “en el marco del juicio de alimentos radicado en el Juzgado Oral Familiar de Puebla, se solicitó la restitución inmediata de los menores, toda vez que el agresor fue vinculado a proceso por el delito de sustracción de menores y le fue negado el amparo promovido”.

No obstante, dijo que la Jueza Cristina Pérez Terrón, adscrita al Juzgado Oral Familiar de Puebla a cargo del Juicio, “arbitrariamente se declaró incompetente para restituir a los menores de edad”.

Luego, agregó, el agresor “buscó presionar a la víctima para firmar un convenio que contenía condiciones revictimizantes, entre ellas la prohibición de realizar publicaciones en redes sociales, la obligación de borrar todas las publicaciones realizadas hasta la fecha, así como el cierre de las carpetas de investigación abiertas en su contra”.

La Secretaría añadió que “gracias a la coordinación entre instancias federales y locales”, y al “acompañamiento” brindado por ésta, ayer el agresor fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar.

Además, se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y, tras casi 100 días separados, los menores fueron restituidos a su madre.

Por último, la Secretaría de las Mujeres reiteró su “compromiso con la defensa y protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes” y dijo que seguirá trabajando “de manera cercana con las instituciones de procuración y administración de justicia para erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones”.