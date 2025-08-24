Esta es la lista de 27 finalistas para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda

Rosa Icela Rodríguez dio conferencia el viernes para dar a conocer los resultados de la consulta pública para designar a la persona titular de la CNB. Foto: @rosaicela_

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez informó que 27 personas serán sometidas a auscultación y consulta para designar a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en sustitución de Teresa Guadalupe Reyes, quien dejará el cargo este próximo 31 de agosto.

El proceso para nombrar a la próxima persona titular de la CNB ocurre a la par de que en el Senado de la República se revisan perfiles para nombrar a las personas que formarán parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.

Mientras se llevan a cabo esos procedimientos, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNO), al 24 de agosto, contabiliza 132 mil 925 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, de ese total 123 mil 637 son desaparecidas y 9 mil 288 no localizadas.

La funcionaria informó que, durante el proceso de registro, que culminó el 19 de agosto, colectivos de personas desaparecidas, expertos y organizaciones de la sociedad civil, presentaron 79 propuestas, de las cuales “33 personas aceptaron su postulación y completaron su registro, pero, después de una minuciosa revisión, sólo 27 cumplieron con los requisitos formales establecidos en las bases de consulta”.

Rosa Icela Rodríguez detalló los siguientes pasos a seguir para esos 27 aspirantes, que serán sometidos a entrevistas y evaluaciones “de idoneidad”.

En conferencia de prensa informamos los resultados de la consulta pública para designar a la persona titular de @Busqueda_MX. Junto con familiares de las víctimas fortalecemos las acciones para llegar a la verdad y hacer justicia. ???? @Claudiashein @arturomedinap @elfroyenciso… pic.twitter.com/Lpq0goOFbz — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 22, 2025

Según el calendario del proceso de selección, entre el 28 y el 30 de agosto “se recibirán comentarios de colectivos y organizaciones” en el micrositio creado exprofeso en la página de la Segob, para continuar con un periodo de entrevistas de los aspirantes del 31 al 9 de septiembre.

La funcionaria apuntó que el 10 de septiembre la Segob entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum los perfiles “más idóneos”, entre los que la mandataria designará a la persona que habrá de encabezar la CNB.

La titular de Segob alertó que a la par, el Senado de la República está involucrado en la selección de las personas que formarán parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.

De acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, dicho Consejo deberá estar integrado por cinco familiares de víctimas de desaparición; cuatro especialistas en protección y defensa de los derechos humanos, en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas y persecución de los delitos vinculados a desapariciones, entre quienes deberá estar un especialista forense.

A ese grupo se le suman cuatro integrantes de organizaciones de la sociedad civil, para sumar en total 13 integrantes el Consejo, que tomarán protesta en el pleno del Senado una vez que las comisiones encargadas de la revisión, presenten su dictamen a la Junta de Coordinación Política, a partir del próximo 15 de septiembre.

Los 27 aspirantes

Alan Eduardo Herrera Valadez Ana Bertha Vázquez Reyna Armando Hernández Cruz * Arturo Saúl Vargas Rivas Carlos Treviño Vives Claudia Téllez Bonilla Diana Laura Cano Tapia Everardo Noé Ramírez García Gonzalo Morales Hernández Hermilio de Jesús Lares Contreras Janeth Martínez Mondragón Javier Ignacio Díaz Ballesteros José Luis González Olivarría José Manuel Guzmán Amador Juan Enrique Rivera Reyes Leobardo Aguilar Orihuela Leonardo René Trujillo Díaz Lizbeth Eugenia Rosas Montero Luis Javier Cervantes Gómez Martha Lidia Pérez Gumecindo María del Carmen Carabarín Trujillo María Mercedes Pascual Guzmán María Sol Berenice Salgado Ambrosio Osvaldo Antonio Chávez Wiarco Raúl Alberto Molina Pereyra Sonia Perea Trejo Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez

* En revisión