Llega la tormenta Juliette; ondas tropicales 25 y 26 azotarán con lluvias intensas de lunes a jueves

Se prevén lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México durante este lunes. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En el curso de la semana continuarán las lluvias intensas con descargas eléctricas y granizo a causa de las ondas tropicales 25 y 26 y otros fenómenos, entre ellos la posible formación de la tormenta tropical Juliette, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló en qué entidades se esperan precipitaciones de hasta 150 milímetros de acuerdo con su pronóstico del lunes 25 al jueves 28 de agosto.

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, canales de baja presión sobre el norte, noreste, occidente y centro del país, en interacción con una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (centro y oriente), Michoacán (oriente) y Guanajuato (sur); muy fuertes en Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Morelos; además de lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Tlaxcala.

A las 15:00 horas, tiempo del centro, se formó la depresión tropical Diez-E al suroeste de Jalisco, su circulación refuerza la probabilidad de lluvias y rachas fuertes de viento en el occidente de México; en las próximas horas podría intensificarse a la tormenta tropical Juliette.

La onda tropical número 25 recorrerá lentamente el sureste y sur del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión, generando lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas; fuertes en Tabasco y chubascos en la Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica propiciará lluvias puntuales intensas en Durango (sur), Sinaloa (norte y centro) y Nayarit (norte); muy fuertes en Sonora y fuertes en Chihuahua, además de chubascos en Baja California y Baja California Sur.

Monzón e inestabilidad atmosférica el lunes

Para el lunes, canales de baja presión en el noreste, norte, occidente y centro de la República Mexicana, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México, además del paso de onda tropical número 25 sobre el sur del territorio nacional, generarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas; con lluvias puntuales intensas en Jalisco.

Por otra parte, el monzón e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del país, con puntuales intensas en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte).

Simultáneamente, en el transcurso de la tarde, una nueva onda tropical ingresará a la península de Yucatán e interaccionará gradualmente con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones; con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (occidente y sur) y Tabasco (occidente).

Valle de México

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y puntuales muy fuertes en el Estado de México; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 26 al jueves 28 de agosto)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el monzón mexicano en interacción con divergencia, ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional en interacción con una circulación de baja presión en altura sobre el norte y noreste del país, con la onda tropical número 25, que se desplazará sobre el sur, centro y occidente de México; además de inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país; y con posible caída de granizo en el noreste, centro y occidente del territorio nacional.

Un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana, interactuará con otra circulación de baja presión en altura, inestabilidad atmosférica y con una nueva onda tropical (número 26), que se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, por lo que se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 25 de agosto:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Jalisco, Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (occidente y sur) y Tabasco (occidente).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 25 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste y centro), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 25 de agosto:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca (istmo), Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Martes 26 de agosto:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (oeste), Sinaloa (centro), Puebla (oriente), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Tabasco (oeste) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California Sur, además de costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Miércoles 27 de agosto:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (oeste) y Sinaloa (centro).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco y Guanajuato; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas occidentales de Baja California Sur.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Jueves 28 de agosto: