Morena abre la puerta a que el PAN presida la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, abrió la puerta para que el próximo periodo ordinario sea el Partido Acción Nacional el que encabece este órgano en San Lázaro.

El legislador morenista dijo que su partido está en la idea de respetar lo que dice la Ley Orgánica del Congreso para que sea la segunda fuerza política la que presida la Mesa Directiva, en este caso el PAN.

“Vamos a tener nuestra plenaria el sábado. El sábado es la plenaria, el domingo es la elección de la Mesa Directiva, y el primero, el lunes, es la instalación del Congreso General y el arranque ya de las sesiones”, explicó Gutiérrez Luna entrevistado antes de la presentación del primer informe legislativo de la vicepresidenta de la Mesa Directiva, la también morenista Dolores Padierna Luna.

“Todavía esta semana vamos a estar viendo los procesos internos. Se ha dicho y lo hemos señalado que estamos en la idea de respetar lo que dice la ley, la Ley Orgánica.

“El Congreso establece que la presidencia de la Mesa Directiva se rota en orden decreciente de fuerzas políticas. El primer año le toca a Morena, el segundo año le toca a la segunda fuerza política, y luego sucesivamente a la otra, y nosotros vamos en esa ruta”, detalló Gutiérrez Luna.

Prioridad a la reforma sobre la extorsión

Gutiérrez Luna consideró que durante la gestión en loa Mesa Directiva muchas reformas se sacaron por unanimidad.

“Eso es que a mí me parece importante destacar, que hubo muchos consensos en varias reformas, y eso habla de que en la Cámara de Diputados se hizo un trabajo de diálogo, de entendimiento, de tener comunicación entre todas las fuerzas políticas”, declaró.

En torno al periodo que comienza en septiembre, anticipó que el principal pendiente es la reforma enviada por el Poder Ejecutivo en materia de combate a la extorsión.

“Yo creo que el principal pendiente que vamos a estar atendiendo la primera semana es el tema de esta reforma constitucional que envió la Presidenta de la República, sobre la extorsión, el cobro de piso, para poder dar un marco general, a partir de eso reformar leyes generales, y que todos los estados tengan un mismo piso para poder combatir este delito que es muy sensible para la ciudadanía”, añadió.

Morena actualmente es la fuerza mayoritaria con 257 diputados y le sigue al PAN con 71 y el PVEM con 60.