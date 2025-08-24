Sheinbaum inaugura el Marinabús, nuevo transporte marítimo en Acapulco (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Marinabús, un nuevo servicio de transporte marítimo, que comunicará el puerto de Acapulco con Puerto Marqués, asignando su administración a la Secretaría de Marina.

Durante el abanderamiento y toma de protesta de la tripulación del Marinabús, la mandataria aseguró que el nuevo proyecto es muestra de que “Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país, ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido”.

El nuevo servicio de transporte se pone en operación tras el paso de los huracanes Otis y John, en 2023 y 2024, que devastaron buena parte de la infraestructura turística y habitacional del puerto de Acapulco.

El Marinabús que abordó la presidenta es un Catamarán de 25 metros de largo, siete de ancho, tiene capacidad para transportar a 80 pasajeros y 11 tripulantes, dará servicio entre el Zócalo de Acapulco y Puerto Marqués por un costo de 30 pesos para acapulqueños, 60 pesos para turistas nacionales y 160 pesos para extranjeros.

En su discurso inaugural, la presidenta consideró que el nuevo transporte marítimo “es símbolo de un futuro sustentable, de movilidad eficiente y de la reconstrucción económica de Acapulco”.

Apuntó que el proyecto operado por la Semar “recorrerá la bahía como referente de movilidad moderna, ecológica y confiable, impulsará el turismo y el desarrollo económico local”.

Sheinbaum Pardo realizó el primer recorrido, comandado por Alán Ricardo Ávila, acompañada de la gobernadora Evelyn Salgado y la alcaldesa Abelina López, así como la secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez y el director de Fonatur, Sebastián Ramírez.

Durante su gira por el puerto, supervisó la Administración Portuaria Nacional (Asipona) de Acapulco, cuyas instalaciones serán rehabilitadas en sólo 10%, y que, junto con el Marinabús, forman parte del Programa Acapulco se Transforma Contigo para el rescate del puerto tras los daños causados por los huracanes.

En Acapulco, Guerrero, la presidenta @Claudiashein inauguró el Marinabús, innovador sistema de transporte público que permite recorrer la bahía de forma rápida, segura y sustentable. También supervisó las obras de rehabilitación de Asipona.



“Acapulco está de pie y su… pic.twitter.com/3iBLfQN2mP — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 23, 2025

La presidencia de la República informó que como parte del programa de reconstrucción, se han destinado recursos para la rehabilitación y reconstrucción de más de 250 mil viviendas; se han reparado escuelas, hospitales, clínicas y centros de salud; se ha dado mantenimiento a canales pluviales; se construyó el cruce del acueducto Papagayo II, la principal fuente de abastecimiento de agua de Acapulco; se ha desazolvado el río La Sabana, el arroyo Colacho y el arroyo San Agustín para evitar inundaciones, y se reacondicionó la planta de bombeo, y se instalaron tres pozos radiales para mejorar la calidad del agua, entre otras obras.

Algunas acciones en proceso son la contratación de la rehabilitación de la Planta de Tratamiento Renacimiento y Colectores Marginales; la construcción de un Centro Integral para el Reciclaje de Residuos Sólidos; se construyen cuatro puentes vehiculares dañados y en todo el estado, se rehabilitan 72 puentes de la red carretera federal y estatal y 58 tramos carreteros, entre otros pendientes.