Aguinaldo para pensionados del IMSS: Esto es lo que necesitas saber sobre el pago de noviembre

Los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 son quienes tienen derecho a recibir el pago anual del aguinaldo.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará el pago del aguinaldo para sus pensionados en una sola exhibición durante el mes de noviembre de 2025. Los recursos correspondientes a esta prestación anual serán depositados junto con la mensualidad ordinaria de la pensión.

¿Cuándo se depositará el aguinaldo a pensionados?

La fecha programada para la dispersión de los recursos es el lunes 3 de noviembre de 2025. Esta fecha corresponde al primer día hábil del mes, en concordancia con el calendario de pagos que el instituto establece para las pensiones mensuales. Los pensionados recibirán tanto el monto de su pensión como el importe del aguinaldo en la misma transacción en las cuentas bancarias que tienen registradas ante el IMSS.

¿Quiénes tienen derecho a recibir esta prestación?

El pago del aguinaldo corresponde a los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. Específicamente, quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez amparados por dicha ley son los beneficiarios de esta prestación. El monto del aguinaldo es el equivalente a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Por el contrario, las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social vigente, establecida a partir del 1 de julio de 1997, no reciben este pago. La estructura de su pensión no contempla la entrega de un aguinaldo anual. Existe una excepción para quienes, bajo la Ley de 1997, eligieron la modalidad de renta vitalicia al momento de su retiro, ya que su contrato con una aseguradora sí puede incluir el pago de esta prestación.

¿Cómo se realiza el pago de la pensión y aguinaldo?

El IMSS efectúa el depósito de las pensiones y prestaciones adicionales directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios. La institución recomienda a los pensionados consultar sus estados de cuenta a partir de la fecha de pago para verificar la correcta recepción de los recursos.

Para cualquier duda o aclaración sobre el pago, el IMSS pone a disposición el número telefónico 800 623 2323, seleccionando la opción 3 para "Pensionados", donde un representante del instituto puede proporcionar asistencia. Asimismo, se puede consultar el calendario oficial de pagos en el portal web del IMSS, en la sección de pensiones.

El instituto reitera que los pagos mensuales de la pensión se realizan el primer día hábil de cada mes. Para el resto de 2025, las fechas de pago programadas son el miércoles 1 de octubre y el lunes 1 de diciembre.