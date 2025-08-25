PAN

Döring pide a Sheinbaum garantías para empresarios ante extorsiones

El legislador albiazul lamentó que el sector empresarial deba cuidarse solo y adoptar medidas particulares para no ser extorsionados por el crimen organizado ante el supuesto consentimiento del gobierno de Morena.  
lunes, 25 de agosto de 2025 · 19:18

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring Casar, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum mayores garantías para que exista una mayor tasa de emprendimiento y cero bloqueos institucionales para acceder a créditos y que haya inversión.  

El legislador albiazul lamentó que el sector empresarial deba cuidarse solo y adoptar medidas particulares para no ser extorsionados por el crimen organizado ante el supuesto consentimiento del gobierno de Morena.  

“Hay muchos empresarios y líderes de la Iniciativa Privada que quieren oportunidades para invertir en nuestro país, pero no hay garantías para tal propósito, al contrario, se sienten desplazados y sin protección institucional para hacer negocios en el país. 

“Pero con estrategia de seguridad firme y con prevención al delito es como se puede garantizar la inversión. Urge un plan nuevo de créditos para los empresarios que van iniciando proyectos, pero el temor del crimen organizado y sus consecuencias los ahuyentan”, detalló.   

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó el pasado 25 de julio los resultados del ‘Monitor de Seguridad de DataCoparmex’, el cual reveló 5 mil 887 víctimas registradas por el delito de extorsión en los primeros seis meses del año, lo que representa un incremento del 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior. 

