Enfrentamiento en Escuinapa deja bloqueo carreteros y despojos de unidades de carga

CULIACÁN, Sin. (apro).- Las carreteras libre y de cuota al sur de Sinaloa quedaron bloqueadas con camiones de carga incendiados luego de un enfrentamiento entre grupos rivales en el que no se reportaron ni detenidos o víctimas mortales, según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El reporte se dio alrededor de las 11 de la mañana en la zona fronteriza con el estado de Nayarit, sobre las carreteras libre y de cuota, en Escuinapa.

Desde un principio la información preliminar indicaba que los bloqueos fueron provocados por la delincuencia organizada, incluidos despojo de vehículos de carga.

Tras estos hechos autoridades federales y de la SSPE desplegaron un operativo para liberar las vías, lo cual lograron cerca de cinco horas más tarde.

Derivado de los enfrentamientos no se reportaron personas heridas ni pérdidas de vida, así como tampoco detenciones.

Escuinapa es el municipio más al sur en Sinaloa a poco más de 90 kilómetros de Mazatlán, y una de las zonas que ha tenido mayor cantidad de enfrentamientos en esa zona junto a Rosario y Concordia.