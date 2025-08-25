IMSS de Querétaro extirpa tumor ovárico de casi 23 kilogramos a paciente de 37 años (Video)

IMSS de Querétaro extirpa tumor ovárico de casi 23 kilogramos a paciente de 37 años. Foto: Comunicación Social IMSS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Especialistas del Hospital General Regional (HGR) No. 2 “El Marqués” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Querétaro quitaron un tumor ovárico de casi 23 kilogramos a una paciente de 37 años, cuya vida normal se vio limitada desde hace casi un año; le salvaron el útero y el ovario izquierdo.

De acuerdo con la dependencia, la paciente, de nombre Esther, acudió en enero pasado a una cita en el servicio de Oncología Quirúrgica, los especialistas le hicieron una tomografía y determinaron la presencia del tumor en el ovario derecho.

Tras el estudio, determinaron que era viable hacer su resección o extirpación. Entonces, inició el protocolo médico para el procedimiento.

Marco Antonio Ponde Arias, cirujano oncólogo que la atendió, explicó que la intervención duró alrededor de dos horas y agregó: “La cirugía se pudo hacer sin ningún problema, quitamos todo el tumor, fue dependiente del ovario derecho y ya no la dejaba hacer su vida normal”.

Según el IMSS, los resultados de Patología que hicieron al tumor extirpado a Esther determinaron que éste era benigno. La paciente logró conservar el útero y el ovario izquierdo y, de acuerdo con los médicos, “podrá continuar con su vida de forma normal y sin complicaciones”.

Luego de la cirugía, la paciente llamó a las mujeres a “revisarse y no dejar que pase el tiempo, porque al final de cuentas no sabemos qué podamos tener”.

El IMSS informó que en Querétaro se registraron 13 casos de cáncer de ovario durante 2024, la mayoría en mujeres entre 25 y 65 años. En lo que va de 2025 suman tres casos registrados.

En noviembre del 2023, especialistas del Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 del IMSS, en León, Guanajuato, retiraron un tumor ovárico de 21 kilogramos a la señora Hilda “N” de 60 años. La cirugía duró seis horas.

En mayo del 2022, en una operación de más de tres horas, médicos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Dr. Abraham Azar Farah”, del IMSS en Campeche, extrajeron un tumor abdominal de tamaño similar al de una sandía, que presionaba órganos vitales de una paciente de 41 años.

Datos de la Secretaría de Salud federal indican que 70% de los casos de cáncer de ovario se diagnostica en etapas avanzadas, ya que los síntomas como la distensión abdominal, dolor pélvico, urgencia urinaria, náuseas y vómito suelen confundirse con otros padecimientos.

En México, se registran cerca de cinco mil casos anuales de esta enfermedad oncológica que es tres veces más letal que el cáncer de mama.

Causas

De acuerdo con información de la página de internet del IMSS, entre las causas de los tumores ováricos se encuentran las siguientes:

Edad avanzada

Obesidad

Tabaquismo

Falta de actividad física o sedentarismo

Alteraciones hormonales

Antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario

Mutaciones genéticas como BRCA1 o BRCA2

Infertilidad o no haber tenido hijos

Menopausia tardía o menarca temprana

Síntomas

Los tumores no causan síntomas al inicio, pero van creciendo de manera paulatina hasta generar oclusión intestinal, alteraciones en el tránsito evacuatorio o problemas para la buena digestión.

También se puede presentar las siguientes señales:

Dolor abdominal o pélvico

Hinchazón

Sensación de pesadez

Dispepsia o dificultad para comer

Anorexia o pérdida de peso

Aumento del diámetro abdominal

Urgencia urinaria y poliuria (aumento en el volumen total de orina)

El IMSS recomendó a las derechohabientes acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para que el médico realice una valoración adecuada, ser derivada con un especialista y, con ello, dar una atención oportuna que evite complicaciones que pongan en riesgo su vida.