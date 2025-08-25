Lluvias muy fuertes e intensas con granizadas pegarán este martes a los siguientes estados

Mapa del estado del tiempo para el 26 de agosto. Foto: SMN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos nueve estados sufrirán este martes lluvias muy fuertes a puntuales intensas de entre 75 a 150 milímetros, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló los efectos que seguirán provocando este 26 de agosto las ondas tropicales 25y 26, la tormenta Juliette y otros fenómenos.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Durango y Nayarit; muy fuertes en Sonora, Sinaloa y Chihuahua; así como lluvias fuertes en Baja California.

Canales de baja presión sobre el noreste de México, la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical número 25, que se desplazará sobre el sur del territorio nacional, generarán lluvias puntuales intensas en Zacatecas, Jalisco y Oaxaca; muy fuertes en Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México y Puebla; y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con una vaguada en altura, y con la onda tropical número 26 que se desplazará sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco; lluvias muy fuertes en Campeche y Quintana Roo; así como lluvias fuertes en Yucatán.

Por otra parte, la extensa circulación y desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Juliette originarán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en su costa sur. El sistema continuará avanzando hacia el oeste, alejándose gradualmente de las costas mexicanas.

Todas las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Lluvias puntuales intensas el martes

Para el martes, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Chihuahua y Durango; fuertes en Sonora y Baja California Sur; así como chubascos en Baja California; todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical número 25, que se desplazará sobre el occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte y noreste del país; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima.

Se prevé que la onda tropical número 25, continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día dejé de afectar al país.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con la onda tropical número 26, que se desplazará sobre el sureste y sur del país, con una vaguada en altura que se extenderá sobre el oriente y sur del territorio nacional, originarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero y la península de Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California.

Valle de México

Durante la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México.

Por la tarde, cielo nublado, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 26 de agosto:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima (norte), Puebla (oriente), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Tabasco (oeste) y Chiapas (oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, San Luis Potosí y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas para el martes 26 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 26 de agosto: