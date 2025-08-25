Movimiento Ciudadano propondrá en reforma electoral voto desde los 16 años

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda. Foto: Movimiento Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, informó que, en la discusión de la reforma electoral, su partido propondrá que la edad para votar sea a partir de los 16 años y no de los 18 años, como ocurre actualmente.

El emecista resaltó que su propuesta de reducir la edad para votar es para fortalecer la participación de las y los jóvenes en los procesos democráticos, estableciendo el derecho a votar desde los 16 años.

“Las juventudes que reclaman derechos políticos. A las juventudes les exigimos mucho y las atendemos poco; nos parece que ésta es una buena manera de reconocer a las juventudes como sujetos políticos de derecho, por eso nosotros estamos planteando, como se hace ya en otros países, que a partir de los 16 años se pueda votar”, explicó.

Castañeda detalló que los jóvenes de 16 y 17 años de edad pueden trabajar y pagar impuestos, por tanto, deberían tener voz y voto en los procesos democráticos para elegir a sus representantes.

Además, afirmó que son las juventudes, las principales afectadas en las políticas públicas sobre educación, medio ambiente, salud, deporte, entre otras.

“Si ya estamos en una discusión sobre derechos político- electorales deberíamos de ampliar derechos, hay que discutir a qué derechos nos referimos. De entrada, reconocer que ya están en una edad y condiciones de involucrarse activamente en la vida pública, de poder elegir a sus representantes”, enfatizó.