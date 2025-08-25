“No conozco a Aguirre ni tengo deseos de conocerlo”: Sheinbaum tras rechazar regalo en Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del lunes 25 de agosto. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante la conferencia mañanera que no conoce al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y no tiene deseos de conocerlo, luego de que rechazó un regalo durante su gira de este fin de semana por Guerrero.

“No lo conozco ni tengo deseos de conocerlo”, dijo la mandataria.

La presidenta respondió al cuestionamiento del rechazo que hizo al regalo que el sábado pasado le mandaron en su paso por Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero.

¿Por qué me manda un regalo un exgobernador? ¿qué significa? No aceptamos regalos de ellos, no tengo por qué recibir un regalo de un exgobernador, reiteró Sheinbaum.

“Llegó una persona, una mujer y me dio un regalo, y me dijo es de parte del exgobernador, Aguirre, y le dije no, no, muchas gracias, yo no recibo regalos de ellos”, relató Sheinbaum sobre lo sucedido al bajarse a saludar a la gente durante su visita, lo cual circuló a través de un video.

La mandataria presumió que la gente, sobre todo “la humilde” siempre le ofrecen regalos, como un hupil, fruta, un mantel, pero “eso es diferente”, aseguró.