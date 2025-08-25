“No tiene por qué victimizarse”: Sheinbaum sobre declaraciones de Lilly Téllez

La presidenta Claudia Sheinbaum y la senadora Lilly Téllez . Foto: Montserrat López y especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió, durante la conferencia mañanera, las presuntas amenazas contra la senadora Lilly Téllez y aseguró que no tiene por qué victimizarse, además reiteró que la panista puede recibir protección si así lo solicita.

Sheinbaum aclaró que dichas afirmaciones “son falsas” y que en ningún momento su gobierno ha tenido la intención de iniciar un proceso de desafuero en contra de la legisladora opositora.

No tiene por qué victimizarse”: afirmó la presidenta.

La legisladora aseguró en Fox News que había sido amenazada con una persecución política y una expulsión del Senado. Téllez también generó polémica al expresar su poyo a que EU intervenga en la lucha contra cárteles del narcotráfico.

"Es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México, y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos", dijo Téllez.

En sus redes sociales, Téllez publicó que no miente, horas después del término de la conferencia mañanera.

"Yo no miento, esto es terrorismo y México es un narcoestado", publicó en X.

Yo no miento, esto es terrorismo y México es un narcoestado. pic.twitter.com/8WAbndqhqC — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 25, 2025

En días pasados, la senadora Lilly Téllez afirmó, en sus redes sociales, que se le “calentó la cabeza” a la presidenta Sheinbaum y compartió un video de la entrevista en donde resaltó que la mandataria federal miente, ya que no hay nada de intervención.

“Se le calentó la cabeza a @Claudiashein, y ahora todos pueden comprobar que miente: no hay nada sobre intervención. Aquí está la entrevista, ella se precipitó y olvidó que es pública, y cualquiera puede constatar que miente. Su torpeza quedó doblemente expuesta”, compartió.

“Usted no tiene patria, ya se la vendió a los cárteles”

Se enfrasca en pelea con Alcalde

La senadora también se enganchó en una serie de declaraciones con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ya que la líder guinda criticó la respuesta de Lilly Téllez a la mandataria en el que afirmó que “no es menor” que la presidenta Claudia Sheinbaum proteja “narcopactos” y que no nombre a los cárteles como grupos terroristas.

“No es menor que usted @Claudiashein proteja narcopactos y que no clasifique como terroristas a los cárteles. Es alta traición que obstaculice la ayuda contra cárteles, que inundan de sufrimiento a México. Mientras usted defiende a narcomorena, yo defiendo a los mexicanos”, escribió.

Ante ello, la dirigente nacional de Morena afirmó que la ambición de Lilly Téllez no tiene límites, es capaz de vender al país y traicionar a su propia patria.

“Señora @LillyTellez: usted está lejos de ser una digna representante del pueblo. Su ambición no tiene límites, es capaz de vender al país y traicionar a su propia Patria. Pero nunca olvide que tanto a usted como a todas y todos nosotros, nos juzga el pueblo y nos juzgará la Historia”, escribió.