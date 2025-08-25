Sheinbaum adelanta visita de Marco Rubio a México para firmar acuerdo de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum informó hoy que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio podría visitar el país durante la primera semana de septiembre para firmar un acuerdo bilateral en materia de seguridad.

La mandataria destacó que las negociaciones están prácticamente concluidas y que el acuerdo se basa en cuatro ejes fundamentales: respeto a la soberanía, respeto al territorio, confianza mutua y colaboración.

Sheinbaum explicó que una delegación mexicana de alto nivel, conformada por los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; y de Economía, Marcelo Ebrard, ha avanzado en las discusiones con sus contrapartes estadounidenses.

“Es muy probable que en la primera semana de septiembre tengamos la visita del secretario Rubio para firmar este acuerdo que hemos estado trabajando”, afirmó la presidenta.

Subrayó la importancia de la cooperación con Estados Unidos, siempre bajo el principio de respeto mutuo.

Además, destacó que el acuerdo abordará temas clave como el combate al tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza, sin comprometer la soberanía nacional.

Sheinbaum también hizo referencia a recientes declaraciones de Rubio, en las que el funcionario estadunidense reconoció los esfuerzos de México en materia de seguridad y migración, lo que la presidenta calificó como un paso positivo para fortalecer la relación bilateral.

La posible visita de Rubio se enmarca en un contexto de diálogo continuo entre ambos países, con énfasis en la coordinación en temas de seguridad, migración y comercio dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum reiteró su compromiso de defender los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y abogó por un marco legal claro que beneficie a ambas naciones.Esta sería la primera visita oficial de Marco Rubio a México desde que asumió el cargo de secretario de Estado.