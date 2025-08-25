Sheinbaum promete apoyo permanente a los atletas tras victorias en Juegos Panamericanos Junior

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno dará apoyo permanente a los atletas mexicanos, con el fin de garantizar entrenadores y la participación en competencias internacionales.

“Se trata de que cada deportista tenga su apoyo permanente, garantizarles sus entrenadores y entrenadoras, y también que puedan seguir asistiendo a eventos deportivos que les permitan tener mayor experiencia para la Olimpiada”, aseguró la mandataria.

La declaración la dijo luego de los resultados de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde se finalizó en cuarto lugar del medallero con 129 preseas (29 oros, 45 platas y 55 bronces).

Sheinbaum dio un espaldarazo a Rommel Pacheco, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien dijo “está trabajando muy bien y tiene mucho reconocimiento de todos los atletas y deportistas”.