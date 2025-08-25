“Traición a la patria es proteger a los narcopolíticos de Morena”: Alito Moreno responde Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la conferencia de prensa del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en la que afirmó que el apoyo de Alejandro “Alito” Moreno a Lilly Téllez, senadora del PAN, por sus declaraciones a un medio estadunidense, también es traición a la patria, el senador del PRI arremetió contra el morenista.

En sus redes sociales, Alito Moreno afirmó que defender de los abusos del poder a una legisladora opositora no es traición a la patria, y puntualizó que lo que si traición a la patria es entregar el país al crimen organizado, proteger a los narcopolíticos de Morena y ser cómplice de un gobierno que persigue a quienes piensan distinto.

El tricolor resaltó que la oposición no traiciona a México, sino lo contrario, lo defiende, y, afirmó, callar ante la violencia, la corrupción y la destrucción de las instituciones, eso sí es traicionar al pueblo de México.

“Dice el incompetente de @fernandeznorona que cometo “traición a la patria” porque expresé mi solidaridad con @LillyTellez. Defender a una opositora frente a los abusos del poder no es traicionar a México. Traición a la patria es entregar el país al crimen organizado, proteger a los narcopolíticos de Morena y ser cómplice de un gobierno que persigue a quienes piensan distinto.

“Que le quede claro a Noroña y a todo Morena: La oposición no traiciona a México, la oposición lo defiende. Porque callar ante la violencia, la corrupción y la destrucción de nuestras instituciones, eso sí sería traicionar al pueblo de México”, compartió.

En su conferencia de prensa, el senador morenista enfatizó que el apoyo de Alejandro Moreno a las declaraciones de Lilly Téllez sobre que es bienvenida la “ayuda” del gobierno estadounidense para eliminar los cárteles en México, es traición a la Patria.

“O sea, son increíbles. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, salió a respaldar las declaraciones de la señora Téllez García. No es un comportamiento individual, es una posición irresponsable de la oposición de franca traición a la Patria, de franca traición a la Patria”, afirmó.