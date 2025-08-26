"Alito" estalla contra Noroña por su casa de 12 mdp; lo llama "farsante" y "vividor profesional"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que se diera a conocer que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adquirió una casa de 12 millones de pesos, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó al morenista y afirmó que presume ser austero, pero vive en una mansión, por lo que lo llamó “farsante” y “vividor profesional”.

En un mensaje en sus redes sociales, el senador tricolor también pidió que en lugar de que Fernández Noroña este “ladrando” contra el PRI, debería explicar su relación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como la del exdirector de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

“En vez de andar ladrando contra el @PRI_Nacional, que @fernandeznorona explique sus nexos con el narcodictador Nicolás Maduro y con Manuel Bartlett, el símbolo de la podredumbre, señalado de estar involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar. Ese es su verdadero espejo: criminales, corruptos y bandidos”.

“Presume ser austero, pero vive en una mansión de 12 millones. Noroña apesta a lo que realmente es: un farsante, un delincuente con fuero, un vividor profesional. Su doctrina es la hipocresía, su dios es el narco, y su vida entera desprende el hedor de la corrupción que tanto dice combatir”, escribió.

El senador tricolor señaló a Fernández Noroña de ser un “sujeto miserable” y que representa el rostro perfecto de Morena: “un bufón, un payaso y un gritón barato que se vende como ‘revolucionario’ mientras se arrastra por hueso y privilegios”.

“El pueblo de México ya lo sabe: Noroña es patético, un hipócrita sin vergüenza al servicio de los cómplices del crimen organizado, que destila podredumbre y exhibe de cuerpo entero lo que realmente es Morena”.

Moreno concluyó con que “Fernández Noroña no sólo apesta físicamente, también políticamente. Con todas estas referencias, el vil, sucio y morenarco Noroña es un digno representante de Morena ante el mundo. Es una vergüenza para México a nivel mundial, lo más patético de la política mexicana”.