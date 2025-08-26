Asaltan y balean a extranjera afuera de un hotel en el Centro Histórico de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Centro Histórico de la capital mexicana, una mujer extranjera resultó herida en el abdomen por el impacto de una bala durante un asalto, tras el cual los responsables se dieron a la fuga en dirección a las estaciones San Cosme y Normal de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde se registró una movilización policiaca.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) notificó que sus oficiales ingresaron a las estaciones mencionadas en búsqueda de los presuntos asaltantes y al verificar que no se encontraban al interior la marcha del gigante naranja “continúo sin que se registrara ningún incidente”.

Al cierre de esta publicación, las autoridades no han notificado sobre la captura del hombre que disparó contra la extranjera, ni de la mujer que, según los propios reportes policiales, esperó al agresor a bordo de la motocicleta en la que ambos se dieron a la fuga.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Pablo Vázquez relató que la víctima, de 35 años, acudió al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para realizar un cambio de divisas. Al regresar, descendió de un vehículo proporcionado por el hotel en el que se hospedaba, frente a la esquina de República de Cuba y Allende, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí, un hombre se le acercó y le exigió que entregara su bolso de mano, entonces, le disparó y se dio a la fuga con su cómplice.

En el lugar se presentaron paramédicos que diagnosticaron a la mujer con una herida de bala en el abdomen, por lo que la trasladaron a un hospital para su atención médica definitiva.

Las autoridades informaron sobre lo sucedido al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso. Además, continúan en la búsqueda de los presuntos implicados, a través del videoreplay de las cámaras de videovigilancia en la zona.