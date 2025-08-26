Desde Las Vegas, alcalde de Cuernavaca atiende inundaciones de manera remota

Afectaciones que dejaron las lluvias en calles de Cuernavaca mientras el presidente municipal, José Luis Uriostegui Salgado, se encontraba de viaje personal en Las Vegas con su esposa, Luz María Zagal, presidenta del DIF, durante días hábiles. Foto: Redes sociales

MORELOS (apro) .- Mientras Cuernavaca enfrentaba inundaciones y daños por las intensas lluvias, el presidente municipal, José Luis Uriostegui Salgado, se encontraba de viaje de placer?en Las Vegas, Nevada, acompañado de su esposa, Luz María Zagal, presidenta del DIF.

Ante las críticas por su ausencia, el edil ofreció disculpas y aseguró que, aunque no estuvo en la ciudad, atendió la emergencia de manera remota y se solidarizó con los afectados, también a través de plataformas digitales.

Su viaje se dio a conocer tras la circulación de una fotografía que mostraba al edil y a su esposa en lo que parece ser una zona del Forum Mall del hotel Caesars Palace, lo que de inmediato generó indignación, ya que en la ciudad que gobierna decenas de personas permanecían en situación de damnificados.

José Luis Uriostegui Salgado y Luz María Zagal, alcalde y presidenta del DIF, respectivamente, de compras en Las Vegas. Foto: Redes Sociales.

Uriostegui Salgado dirige la administración de la capital de Morelos por segundo trienio consecutivo. En su primera contienda electoral compitió bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) y, a partir de 2025, su candidatura fue respaldada nuevamente por el PAN, con apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El pasado jueves 21 de agosto, salió de Morelos con su familia, rumbo a Estados Unidos y regresó el domingo por la noche; a pesar de que su ausencia ocurrió en días hábiles, no hay registro de que el edil haya notificado formalmente al cabildo, lo que contraviene la normativa vigente.

Además, ha sido objeto de críticas por la calidad de los materiales utilizados para la pavimentación de calles, ya que, tras la primera intervención, las lluvias volvieron a generar baches y daños en la infraestructura urbana.

Solo durante la madrugada del viernes, las precipitaciones provocaron más de 40 viviendas inundadas, colapso de ocho bardas, caída de árboles y afectaciones en vehículos, según informaron autoridades municipales. Además, nuevamente el concreto se botó y, nuevamente, surgieron baches por toda la ciudad.

En redes sociales, usuarios cuestionaron que la calle donde reside el alcalde se arreglara con prioridad.

Durante su primera aparición pública de esta semana, al asistir a la conferencia de prensa encabezada por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, donde se informó que el ayuntamiento participará en los festejos patrios, incluyendo la ceremonia de El Grito de Independencia en el Palacio de Gobierno, fue cuestionado al respecto por diversos medios de comunicación:

"Sí, es cierto. El jueves salí de Cuernavaca a Las Vegas y estuve allá hasta ayer. Creo que mi error fue haber salido en días laborales. Quiero aclarar que no utilicé recursos públicos; fueron recursos propios. Además, no fui ajeno a la solución de la problemática. Hoy, los medios tecnológicos nos permiten estar cerca de los hechos a pesar de la distancia. Convoqué de inmediato a una reunión de gabinete, en la que se asignaron tareas específicas a cada titular", dijo.

El edil explicó que, a pesar de su viaje, se tomaron medidas inmediatas ante los daños:

"Sé que hubo daños en Avenida Cuernavaca y Tres Cruces: el agua levantó el drenaje, rompió el asfalto. Se utilizó una retroexcavadora para limpiar el canal en la parte baja, en San Jerónimo de Ahuatepec. Quiero resaltar esto porque mucha gente ha dicho que canalicé recursos hacia el lugar donde está mi casa, pero no fue por eso, sino porque allí se concentró material que obstaculizaba el agua y generaba inundaciones en casas más arriba."

Sobre la atención a la población afectada, indicó que se levantó un censo de personas y bienes dañados, con apoyo del Ejército Mexicano, y se evalúa la entrega de bienes y despensas:

"Se hizo un censo de todas las personas afectadas y de los inmuebles dañados. Contamos con el apoyo del Ejército Mexicano para retirar escombros, y hoy estamos valorando qué bienes muebles podemos entregar a quienes resultaron afectados, además de despensas para paliar parcialmente su pérdida."

El alcalde admitió que su viaje en días hábiles fue un error, pero defendió que no desatendió sus obligaciones:

"Es un tema personal; no tiene carácter oficial, y reitero que mi error fue haber ocupado días hábiles, pero no he desatendido la responsabilidad que tengo asignada. No tengo información suficiente para afirmar que hubo algún aprovechamiento indebido del viaje, aunque, si observamos el movimiento en ciertos círculos, podría haberse interpretado así. Sin embargo, no fue un viaje secreto; todos hacemos viajes a determinados lugares y hoy pueden ser evidenciados por cualquier persona con cámara, y quienes nos conocen pueden difundirlo en redes sociales."

En sus palabras, el alcalde enfatizó que la combinación de obligación institucional y acciones personales se mantuvo vigente durante su ausencia física:

"Creo que con esto queda aclarado el punto. No considero darle más trascendencia. Reitero una disculpa a la población y mi solidaridad con los afectados. No he abandonado mi responsabilidad y aquí estoy."

Tras estas declaraciones, el presidente municipal ha sido criticado en redes sociales, donde ciudadanos señalan “cinismo”, al pretende minimizar el hecho de haberse ausentado cuando se requería su presencia para trabajar a favor de los cuernavaquenses que depositaron su confianza en las urnas. La reacción evidencia la tensión entre la percepción pública de la gestión y la explicación oficial de su ausencia.

Además, la omisión del presidente municipal al no informar oportunamente sobre sus ausencias podría constituir una transgresión a la Ley Orgánica de los Municipios de Morelos y al Reglamento Interior del Cabildo, que establece la obligación de notificar al órgano colegiado para garantizar la continuidad institucional.

El artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos (vigente desde 2003) establece que “el Presidente Municipal tiene la obligación de dar aviso de sus ausencias y el tiempo que durará, a más tardar al día siguiente de su notificación al Ayuntamiento”.

El Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, en su artículo 30, también precisa que el edil debe comunicar formalmente sus inasistencias para asegurar la operatividad del órgano colegiado.

Expertos en derecho municipal, quienes prefirieron no revelar su identidad para evitar posibles represalias, advierten que el incumplimiento de esta obligación no solo representa una falta al deber de informar, sino que también puede generar vacíos en la toma de decisiones y retrasar la ejecución de acuerdos, afectando directamente la gobernabilidad.

Aunque la Ley Orgánica no establece sanción específica, esta conducta puede considerarse un incumplimiento de deberes, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Morelos.