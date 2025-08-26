Fernández Noroña reconoce que adquirió una casa por 12 millones de pesos

Gerardo Fernández Noroña
Fernández Noroña reconoce que adquirió una casa por 12 millones de pesosEl senador dijo que está pagando la propiedad a crédito, con sus ingresos del Senado y de su canal de YouTube: “Que investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana. El patrimonio que yo tengo, lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo".
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que el periodista Jorge García Orozco publicó una nota en la que aseguró que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, compró una casa de 12 millones de pesos en 2024, el senador morenista confirmó esa adquisición que, detalló, está pagando a crédito.
En entrevista en el antiguo Senado de la República, Fernández Noroña afirmó que está pagando esa propiedad a crédito, con sus ingresos del Senado y de su canal de YouTube.
“Mi declaración, que es pública, mucho me extrañaba que no hubieran sacado algo al respecto. Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito, es una casa que compré a crédito, llevo ahí viviendo ya hace el quinto año, he rentado cuatro, en octubre cumplo el primer año de estarla pagando.
“Yo pienso terminar mis días ahí, he dicho inclusive públicamente que cuando muera, mis cenizas espero que las tiren ahí en la montaña de Tepoztlán, que se ha convertido en un lugar para mí muy querido, entonces es perfectamente legítimo”, dijo.
El senador morenista resaltó que el patrimonio que tiene lo ha ganado con trabajo y esfuerzo, ya que, resaltó, no fue un regalo, ni proviene de vínculos con algún grupo criminal.
“Que investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana. El patrimonio que yo tengo, lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo. Nadie me ha regalado nada, absolutamente nadie, y mucho menos un grupo criminal. O sea, le exijo a la oposición y le exijo a los medios de comunicación seriedad, presenten las pruebas de lo que están diciendo o retrátense de sus campañas de calumnia en contra de nuestro movimiento”, enfatizó.
En la nota publicada por “EMEEQUIS” se detalla que la propiedad fue adquirida en noviembre de 2024, cuenta con 259 metros cuadrados de construcción y fue adquirida con un crédito hipotecario.