Hallan muertos en vehículo volcado a excandidata de Morena y a su esposo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de desaparecer, la excandidata de Morena a la presidencia municipal de Zitlala, Lidia Tehuitzin Guillermo, y su esposo, promotor del mismo partido, Gabriel Vicente Tlatempa, fueron hallados sin vida dentro de su vehículo volcado a orillas de una carretera en la región Centro de la entidad.

En abril de este mismo año, fue encontrado en circunstancias similares y en el mismo camino el cadáver del excandidato del PRI a la alcaldía de Zitlala, el exalcalde Roberto Zapoteco Castro.

Reportes de la policía indican que la mañana de este martes los cuerpos de los actuales promotores de Morena en el municipio de Zitlala fueron encontrados dentro de su vehículo volcado en un barranco de la carretera Mártir de Cuilapan-Zitlala.

Trascendió que la pareja fue vista por última vez al mediodía del lunes 25 de agosto al salir de su domicilio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un reporte del hecho que ha consternado a la clase política estatal.

Lidia Tehuitzin, de 43 años y de profesión médico, fue candidata de Morena a la alcaldía de Zitlala en el 2024, resultando en tercer lugar.

Tehuitzin mantenía una vida política activa en su distrito electoral, informaron fuentes de Morena.

En esa elección también compitió por el PRI, Roberto Zapoteco, quien resultó en segundo lugar, a pocos votos de la ganadora Khalia Ramos Decena, postulada por el PRD.

Gabriel Vicente Tlatempa, esposo de la excandidata morenista, era profesor, secretario de conflictos de Educación Indígena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como promotor de Morena en la región Centro y Montaña.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, encabezado por Jacinto González Varona, lamentó la muerte de sus compañeros y se solidarizó con el dolor de familiares y amigos.

“Su legado y convicción permanecerán siempre en la memoria de nuestro movimiento”.

En noviembre de 2024, el presidente del Comité Directivo del PAN de Zitlala y aspirante a candidato, Jaime Dámaso Solís, fue asesinado a balazos afuera de su domicilio.

En otro hecho de violencia contra políticos de ese municipio, el 13 de octubre de 2017 el expresidente municipal perredista, Francisco Tecuchillo Neri, murió a causa de una con arma blanca en el vecino municipio de Chilapa de Álvarez.