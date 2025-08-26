Inicia proceso criminal contra Abigael González “El Cuini”, cuñado de “El Mencho”, líder del CJNG

WASHINGTON (apro).-El Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó a la Corte federal del Distrito de Columbia para el caso criminal en contra de Abigael González Valencia “El Cuini”, para notificar a la juez Beryl A. Howell que para el juicio de este narcotraficante mexicano cuentan con más de 76 mil documentos y un número importante de grabaciones en español de comunicaciones interceptadas que probarían la culpabilidad del acusado.

En la audiencia de procedimiento que duró escasos 15 minutos, los marshalls federales llevaron a “El Cuini” por la puerta de entrada del público y estaba ataviado con el uniforme de reo color naranja y una camiseta color blanca.

En esta audiencia también se notificó a la jueza que González Valencia despidió como abogado a Rubén Oliva y lo reemplazó con el exfiscal federal y ahora abogado Robert Feitl.

La sesión ante la jueza Howell fue simplemente para explicar los inicios del procedimiento previos a un juicio y además de indicar los detalles técnicos como las evidencias, el nuevo abogado de “El Cuini” hizo una solicitud especial, que se mantengan menos restricciones de encierro porque su cliente padece hipertensión y fue operado en México.

Ante esta solicitud, la jueza ordenó a los marshalls federales que le notifique al servicio médico de la cárcel del distrito de Colombia para que esté pendiente de este detenido.

Unos minutos antes de que iniciara la audiencia “El Cuini” y su abogado tuvieron tiempo para platicar y desde la mesa de los acusados se escuchó, hasta donde estaba la prensa, que le dijo: “llevo dos días sin hablar con nadie”.

González Valencia era el jefe de la agrupación criminal “Los Cuinis”, considerada por la misma DEA como el Cártel del narcotráfico mexicano más rico, porque la mayoría de la cocaína que trasegaba, la enviaba a Europa donde tenía más valor porque se pagaba en euros.

“El Cuini”, quien es cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también es considerado por las autoridades estadunidenses como un criminal sumamente astuto para el lavado de dinero y la compra de propiedades en varias partes del mundo sin ser detectadas por las autoridades de México y Estados Unidos.

La audiencia de procedimiento será el 25 de octubre y el proceso judicial se clasificará “como complejo”.

El abogado Feild platicó brevemente con los tres medios mexicanos que acudieron a la audiencia y dijo que no sabe cómo concluirá este caso, se abstuvo de decir si su cliente buscaría un acuerdo y dijo desconocer si el gobierno estadunidense se lo ofrecería; el representante legal también resaltó que desde que dejó ser fiscal general ahora se dedica a representar a criminales extraditados “un 90% de mis clientes está en esa categoría”.

El abogado representó a González Valencia en México y que empezó a defenderlo en 2018 cuando su cliente se encontraba preso en el penal de El Altiplano.