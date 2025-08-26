¿La captura de capos del narco es logro de Trump? (Video)

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi frente al presidente de EU, Donald Trump. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sistema judicial ha dado un giro muy grande y es que ahora el gobierno estadunidense achaca el trabajo de los fiscales al gobierno de Donald Trump.

Un ejemplo es el caso de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien dijo que la declaración de culpabilidad de Ismael "El Mayo" Zambada es logro de Trump. Pero eso fue un acuerdo.

El lunes, Bondi destacó que la justicia estadunidense seguirá desmantelando todas las organizaciones narcoterroristas y calificó la declaración de culpabilidad como un “triunfo de Estados Unidos”.

"Pasará el resto de su vida tras las rejas. Él morirá en una prisión federal estadunidense”, afirmó durante una rueda de prensa convocada después de que este Zambada se declarara culpable.