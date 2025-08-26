La Ciudad de México está dirigida por cárteles criminales, afirma asesor de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Stephen Miller, asesor para seguridad interior de la Casa Blanca, afirmó en entrevista con Fox News que la Ciudad de México “está dirigida por cárteles criminales”.

Entrevistado por el conductor Sean Hannity, Miller aseguró que desde que el presidente Donald Trump tomó el control de la seguridad en la capital estadunidense, ya se cumplieron dos semanas sin homicidios en Washington D. C.

“Es la ciudad más segura que ha existido en toda su historia”, aseguró Miller, considerado como el principal arquitecto de la política antiinmigrante de Donald Trump.

En ese contexto, el también subjefe de Gabinete de Políticas arremetió contra el Partido Demócrata, al que acusó de permitir que la delincuencia se haya descontrolado en ciudades como Chicago.

“Yo les diría a los alcaldes de todas estas ciudades demócratas, como Chicago: lo que están haciendo con sus propios ciudadanos es malo. Deberíamos alabar a Dios todos los días que el presidente Trump esté en la Casa Blanca”, aseveró Miller.

Y en ese contexto aludió a la capital mexicana:

“Si sus calles son más violentas, como lo son estas ciudades demócratas, más violentas que Bagdad, más violentas que las comunidades de Etiopía, lugares que muchos estadounidenses ni siquiera soñarían con visitar, algunos de los lugares más peligrosos del planeta Tierra, entonces son más peligrosas que la Ciudad de México, que está dirigida por cárteles criminales”, afirmó.

Miller acusó al Partido Demócrata de ser “una entidad dedicada exclusivamente a la defensa de criminales empedernidos, pandilleros, asesinos de inmigrantes ilegales y terroristas”.

El Partido Demócrata “no es un partido político; es una organización extremista nacional”, dijo Miller a Fox News.