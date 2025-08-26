La DEA puso al mismo nivel a García Luna, “El Chapo” y “El Mayo”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la Administración para el Control de Drogas (DEA) coloca al mismo nivel a Genaro García Luna, Joaquín “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada.

La mandataria reaccionó a la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada ante una Corte de Nueva York y afirmó que resulta “interesante” que la agencia de Estados Unidos coloque al que fue secretario de seguridad Pública con el presidente Felipe Calderón al mismo nivel que grandes narcotraficantes, como

“Lo que más me llamó el día de ayer, la atención, fue lo que dijo el director de la DEA: hemos derribado a tres grandes narcotraficantes, el primero García Luna, el segundo El Chapo y el tercero, El Mayo… ¿no les parece interesante?”, dijo la presidenta.

Sheinbaum hizo énfasis en que ponen al mismo nivel al que fue secretario de seguridad de Calderón. “Hay muchas cosas interesantes”, destacó.

“Imagínense cómo lo ve una agencia de Estados Unidos al que fue secretario de Seguridad de Calderón, a mí me llamó mucho la atención que lo nombró”.

Hay colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, lo que fue reconocido por la fiscal general de la Unión Americana, Pam Bondi, en una conferencia de prensa este lunes.

“Ayer, la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el Gobierno de México en la reducción de los delitos, todo lo que se tiene que hacer contra los grupos de la delincuencia organizada”, recordó Sheinbaum.

“El Mayo” Zambada morirá en prisión, celebra Pam Bondi

Este martes 26 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi aseguró que Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa "morirá en prisión".

Zambada García se declaró culpable de dos cargos del crimen organizado en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn.

Bondi destacó que la justicia estadunidense seguirá desmantelando todas las organizaciones narcoterroristas y calificó la declaración de culpabilidad como un “triunfo de Estados Unidos”.

"Pasará el resto de su vida tras las rejas. Él morirá en una prisión federal estadunidense”, afirmó durante una rueda de prensa convocada después de que este Zambada se declarara culpable.

"Operaba con impunidad en los niveles más altos del mundo mexicano del tráfico de drogas al pagar sobornos a funcionarios del gobierno, sobornando a oficiales de la ley. Él controlaba a políticos corruptos y oficiales que protegían a sus trabajadores y cargamentos de drogas que viajaban de México hacia nuestro país”, expuso.

Bondi también se refirió a la relación estrecha entre Joaquín "El Chapo" Guzmán y "El Mayo" Zambada para la fundación del Cártel de Sinaloa.