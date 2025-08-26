PVEM respetará la ley y presidirá la Mesa Directiva de San Lázaro después del PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, confirmó que su partido respetará la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados y su partido presidirá la Mesa Directiva al tercer año, como les corresponde, por lo que reafirmó que el PAN presidirá el año 2025-2026.

En conferencia en el Senado de la República, el legislador del partido Verde explicó que no tiene conocimiento de que algún diputado morenista quiera pasarse a su partido, además de que, enfatizó, no hay ninguna estrategia que vaya en el sentido opuesto de lo que dijo Ricardo Monreal el día de ayer sobre que respetaran la Ley Orgánica de San Lázaro.

“Yo no tengo información de alguna legisladora o legislador que tenga la intención de venir a este grupo parlamentario siempre van a estar las fuerzas abiertas para todas y para todos.

“Pero no hay ninguna estrategia que vaya en ese sentido, nosotros vamos en el sentido de que lo expresado también el coordinador del grupo mayoritario presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Monreal por respetar la ley y el acuerdo nacional, al Partido Verde al grupo parlamentario le correspondería el tercer año de la legislatura presidir a la Cámara de los Diputados es en lo que nosotros estamos y nos mantenemos”, explicó.

Con ello se rompe con cualquier especulación sobre que un sector de Morena buscaba “ceder” legisladores a la bancada del Partido Verde para que ésta se convierta en segunda fuerza y presidiera la Mesa Directiva de la Cámara Baja, por lo que le corresponderá al PAN el próximo periodo ordinario.