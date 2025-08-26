Retiran medida que protegía a Silvano Aureoles de ser detenido por las autoridades. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una jueza federal retiró la medida que protegía, hasta ahora, al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles de ser detenido por las autoridades.

La jueza Noveno de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas negó la suspensión definitiva a Aureoles Conejo en el último amparo que tramitó contra la ejecución de cualquier orden de aprehensión.

La medida que le había sido concedida de manera provisional en el expediente 801/2025 protegía al exmandatario estatal para que, independientemente del delito por el que exista una orden de aprehensión en su contra, esta no pueda ser ejecutada.

Sin embargo, la suspensión se mantendría vigente sólo si Aureoles exhibía una garantía por 100 mil pesos y comparecía ante la autoridad que ordenó detenerlo.

Hasta ahora la única autoridad que ha admitido tener una orden de aprehensión contra Aureoles es la jueza Patricia Sánchez Nava del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta como parte de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el desfalco de 3 mil 412 millones 164 mil 310.69 pesos en el estado de Michoacán durante la administración del exmandatario estatal.

El pasado 20 de agosto el exgobernador estaba citado ante la jueza Sánchez Nava para escuchar la imputación que la FGR tiene en su contra.

Sin dar a conocer las razones, no acudió a la diligencia pese a estar notificado y a que sus abogados sí se presentaron.