Ricardo Salinas Pliego deja de ser el quinto hombre más rico de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unos días de que se instale la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y quede en sus manos la resolución de los litigios fiscales que arrastran sus empresas, Ricardo Salinas Pliego dejó de figurar como el quinto hombre más rico del país.

De acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index, a inicios de agosto Salinas Pliego aparecía con un patrimonio cercano a 7 mil 70 millones de dólares, lo que lo colocaba en el lugar 493 del ranking mundial y en el quinto en México. Sin embargo, para este 26 de agosto su nombre desapareció de la lista.

Hasta hace unas semanas, el empresario se ubicaba por debajo de María Asunción Aramburuzabala, que estaba en cuarto lugar; Alejandro Baillères, en tercero; Germán Larrea, en segundo, y muy lejos de Carlos Slim Helú, quien se mantiene como el hombre más rico de México.

Tribunales y adeudos millonarios

El 2025 ha sido un año particularmente adverso para Salinas Pliego en los tribunales.

Entre junio y julio se acumularon tres resoluciones judiciales que confirmaron que sus compañías deben liquidar más de 7 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), principalmente por omisiones en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La más reciente se emitió el 8 de julio, cuando el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que TV Azteca debía cubrir un adeudo fiscal de 3 mil 500 millones de pesos.

En ese sentido, se prevé que la nueva Corte, que entrará en funciones este septiembre, dé salida definitiva a los casos que mantienen congelados los expedientes fiscales de Salinas Pliego.

Entre TV Azteca y Grupo Elektra cargan una deuda con el fisco de 74 mil millones de pesos, equivalente a más de la mitad de la fortuna que Salinas Pliego tenía en este índice de Bloomberg.