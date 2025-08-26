Seguirán las lluvias intensas, granizo y vientos fuertes el miércoles: alerta en estas entidades

Encharcamiento por las lluvias de este martes en la CDMX. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las lluvias fuertes e intensas no dan tregua y continuarán este miércoles en la mayor parte del país, aunque en seis estado podrían alcanzar los 150 milímetros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anticipó, en contraste, que en cinco entidades comenzará una nueva onda de calor este 27 de agosto.

Para la noche del martes y madrugada del miércoles, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y la inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Chihuahua y Durango, lluvias fuertes en Sonora y chubascos en Baja California.

Por su parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con la inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de la onda tropical número 25 que se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, generarán lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima; muy fuertes Zacatecas y Michoacán, fuertes en Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, y chubascos en Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Se prevé que la onda tropical número 25, continúe avanzando hacia el oeste y que deje de afectar México en las próximas horas.

A su vez, la onda tropical 26 avanzará gradualmente sobre sureste del territorio mexicano y en interacción con un canal de baja presión y con una vaguada en altura que se extenderá sobre el oriente y sur de la República Mexicana, originarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias muy fuertes en Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, la circulación y los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Juliette propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en su costa occidental. Juliette se alejará gradualmente de costas mexicanas, por lo que se prevé que durante las primeras horas del miércoles deje de afectar al país.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Lluvias con descargas eléctricas y granizo este miércoles

Para el miércoles, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el sur del golfo de California y la inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa; muy fuertes en Durango; lluvias fuertes en Baja California Sur y Nayarit, y chubascos en Baja California.

A su vez, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con la inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además del paso de la onda tropical 26 sobre el sur del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente, sur, en el occidente y centro de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por otra parte, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en ambas regiones. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, a partir de este día dará inicio una onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Valle de México

Durante la mañana, se prevé cielo nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la ciudad de México y el Estado de México; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, indicó el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 27 de agosto:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y centro), Puebla (este), Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (norte).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 27 de agosto:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 27 de agosto: