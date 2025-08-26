Sheinbaum pide denuncias sobre sobornos de “El Mayo” Zambada: ¿a quién le daba dinero?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseveró en la conferencia de esta mañana que los señalamientos que hizo Ismael “El Mayo” Zambada sobre los sobornos que pagó a policías, mandos militares y políticos para operar libremente deben ser respaldados con una denuncia.

Ante el juez Bryan Cogan de la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, New York, “El Mayo” le explicó al juez varios de los delitos que cometió como jefe del Cártel de Sinaloa. El capo no dio nombres ni aportó pruebas, y, según su defensa legal, no lo hará, pues no existe un acuerdo de colaboración entre su cliente y Washington.

Como jefe de mi red criminal corrompimos a policías, mandos militares y políticos para que nos dejaran operar libremente", declaró Zambada García.

Sobre este tema y las declaraciones de la Fiscal Bondi, sobre que “El Mayo” morirá en la cárcel y que no compartieron con el gobierno mexicano los alcances del proceso, Sheinbaum advirtió que “le toca a ustedes (medios de comunicación), más que a nosotros”, analizar el caso, desde cómo fue entregado al gobierno estadunidense, sobre lo cual ha exigido una explicación.

“Hay que analizarlo todo. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos?, ¿cuál es la declaración formal del entonces presidente (Joe) Biden frente a esa detención, su declaración de culpabilidad, la declaración de su abogado y las declaraciones de las autoridades. Yo creo que vale la pena analizarlo”.

“Nosotros tenemos una estrategia que tiene que ver con dos grandes temas: la atención a las causas que provocan la delincuencia y particularmente la delincuencia organizada, atender a los jóvenes y la otra, cero impunidad, y en ese trabajo estamos todos los días”.

La mandataria hizo énfasis en que el proceso judicial contra El Mayo es un ejemplo de la buena colaboración con Washington en el combate contra el crimen organizado

“La propia fiscal de Estados Unidos (Pam Bondi) dijo claramente que hay colaboración con el Gobierno de México en la reducción de los delitos, y en todo lo que se tiene que hacer contra los grupos de la delincuencia organizada”, recordó Sheinbaum.