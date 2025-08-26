Sheinbaum "sí pidió mi desafuero": Lilly Téllez arremete contra la presidenta

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmará que no pidió el desafuero de la senadora panista Lilly Téllez, luego de que diera una entrevista a un medio estadunidense y pidiera “ayuda” al gobierno de Donald Trump para combatir a los cárteles mexicanos, la legisladora aclaró que no pidió una intervención y afirmó que la mandataria federal sí pidió su desafuero.

En sus redes sociales, la legisladora panista compartió un post en el que aclaró, lo que llamó, las mentiras de la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que ella no se victimiza y que no dará un paso atrás.

Además, la senadora reafirmó su postura que dio en la entrevista, ya que puntualizó que sí es necesario el apoyo y la colaboración de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles mexicanos.

“Aclaro mentiras de @Claudiashein: *No me victimizo, al revés, dije que NO daré paso atrás. *No pedí intervención. *Ella no resuelve en México las agresiones de cárteles. *Necesitamos apoyo de EU contra cárteles, en colaboración, obvio. *Sí pidió mi desafuero, y ya se retractó”.

La mañana del lunes 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la senadora no debe victimizarse ya que su intención no es desaforarla ni hacer una denuncia, pero lo que sí es necesario, resaltó, es que pueblo de México sepa quién es la legisladora.

“Es falso que busquemos desaforarla o encarcelarla. No es nuestra intención presentar ninguna denuncia ni mucho menos, pero sí es importante que el pueblo sepa quién es quién… No tiene por qué victimizarse”, dijo.

Téllez condena política de “abrazos no balazos”

Luego de que Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, informó que, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable de operar una empresa criminal y afirmó que eso los acerca más a la eliminación de los cárteles de la droga, la senadora Lilly Téllez celebró la determinación del país norteamericano y condenó la política de “abrazos no balazos”.

La legisladora también condenó que la presidenta Claudia Sheinbaum protestará por la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, además volvió a afirmar que México debería cooperar con Estados Unidos.