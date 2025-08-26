SSA destaca baja del 80% en casos de dengue

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la semana epidemiológica 33 del 2025 se registró una disminución de más del 80% en los casos de dengue respecto al mismo periodo de 2024: de 37 mil 340 casos registrados, la cifra bajó a 6 mil 923 contagios, informó la Secretaría de Salud federal (SSA).

Según la dependencia, dicha disminución se logró con la Estrategia Nacional contra el Dengue y otras Arbovirosis del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE), dependiente de la SSA.

Por ello, en el contexto del Día Internacional contra el Dengue, que se conmemora cada 26 de agosto, la SSA llamó a la población a reforzar las medidas de prevención y autocuidado para combatir esta enfermedad.

El director del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores del CENAPRECE, Fabián Correa Morales, explicó que el dengue puede confundirse fácilmente con otras enfermedades virales o gastrointestinales, lo que retrasa su atención y aumenta el riesgo de complicaciones, pues es una enfermedad viral que se propaga a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Y advirtió: “El problema está en que la gente se automedica y deja que transcurra el evento; desafortunadamente el dengue evoluciona muy rápido, en un periodo de dos a siete días, lo que puede derivar en casos graves si no se atiende oportunamente”.

Según la SSA, hasta hace unos años, en México se registraba la transmisión de dengue en entidades con clima tropical. Sin embargo, el cambio climático ha ampliado el riesgo y hoy el dengue está presente en 30 de las 32 entidades federativas, incluidas áreas metropolitanas como Guadalajara y Monterrey, que antes no eran consideradas de transmisión.

Los síntomas

La SSA informó que entre los principales síntomas de esta enfermedad se encuentran los siguientes:

Fiebre elevada superior a 40 grados.

Dolor de cabeza intenso.

Dolor retro ocular (detrás de los ojos).

Dolores musculares y articulares.

Erupciones cutáneas.

Vómitos ligeros.

La prevención

La autoridad destacó que la mejor medida de prevención del Dengue es eliminar los criaderos de mosquitos en el hogar:

Cubetas

Botellas

Plásticos

Llantas

Cualquier recipiente que acumule agua estancada.

También se deben instalar barreras físicas como mosquiteros en puertas y ventanas.

La Estrategia

La Estrategia Nacional contra el Dengue y otras Arbovirosis que aplica el CENAPRECE incluye las siguientes acciones:

Análisis de riesgo y monitoreo semanal del comportamiento epidemiológico.

Capacitación de personal de salud en entidades federativas.

Dotación de insecticidas y acciones de control vectorial en zonas con transmisión activa.

Campañas de comunicación para difundir signos de alarma y medidas de autocuidado.

Según la autoridad, también se ha fortalecido la red nacional y estatal de expertos clínicos en dengue, con protocolos de atención que priorizan la hidratación de pacientes y evitan complicaciones.