Arreciarán las lluvias este jueves por la onda tropical 27; se prevén descargas eléctricas y granizo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La onda tropical número 27 se desplazará por el país este jueves dejando a su paso lluvias fuertes e intensas, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su previsión para el 28 de agosto, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó por la reducción de la visibilidad en tramos carreteros, así como el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones.

La noche del miércoles y madrugada del jueves, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera al sur del golfo de California e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa; lluvias muy fuertes en Durango, así como lluvias fuertes en Baja California Sur y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con la onda tropical número 26 que recorrerá el occidente de México, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala, así como chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

La onda tropical número 27 recorrerá la península de Yucatán, en combinación con una vaguada en altura y canales de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, originará lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Campeche, lluvias muy fuertes en Quintana Roo y Chiapas, adicionalmente fuertes en Tabasco.

La corriente en chorro subtropical originará que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Juliette refuercen la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Baja California.

Lluvias fuertes por la onda tropical 27

Para el jueves, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre Baja California Sur, propiciará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.

Por otra parte, la corriente en chorro subtropical sobre el noroeste de México y los remanentes de Juliette ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California.

A su vez, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del país.

Simultáneamente, la onda tropical número 27 se desplazará sobre el sureste mexicano y aunado a un canal de baja presión, originará lluvias fuertes a muy fuertes en la región mencionada; con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Adicionalmente, la onda tropical número 27 dejará de afectar a México.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca.

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en zonas de Jalisco (sur y suroeste), Colima (centro, este y sur), Michoacán (suroeste y sur), Guerrero (suroeste y sur) y Oaxaca (sur); y dará inicio en Coahuila (centro y norte), Nuevo León (sur) y Tamaulipas (oeste y sur).

Valle de México

Condiciones de cielo nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, ambiente fresco y presencia de bruma en la región; frío en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, destacó el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 28 de agosto:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (suroeste), Chiapas (este y sur) y Tabasco (este y sur).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Campeche (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Zacatecas, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 28 de agosto:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 28 de agosto: