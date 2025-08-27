Cártel de Sinaloa no está terminado; hay líderes y células por detener: Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró durante la conferencia mañanera que el Cártel de Sinaloa no se ha extinguido, todavía cuenta con líderes delictivos por detener.

Unos días después de que Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable, García Harfuch recalcó que hay varias facciones en el Cártel de Sinaloa, ya que sigue operando en distintas regiones del país, lo que exige mantener las labores de inteligencia y coordinación entre las fuerzas federales.

El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. Siempre ha habido varios líderes, es un cártel que tiene digamos como varias ramas, una de ellas eran Ismael “El Mayo” Zambada, el otro (Joaquín) “El Chapo” Guzmán, después los hijos del Chapo (Los Chapitos”), El Guano (Aureliano Guzmán) que también es hermano del Chapo‘, otro es (Fausto) ‘Chapo‘ Isidro”.

“No puede darse por terminado porque aún existen células activas y líderes delictivos muy importantes que deben ser detenidos”, aseguró Harfuch.

Aunque también reconoció que la organización delictiva sí se encuentra mermada tras los operativos de los últimos meses por parte del Gobierno federal y tras la pugna interna por el liderazgo.

“Están mermadas ciertas facciones del Cártel de Sinaloa”, aseguró Harfuch.