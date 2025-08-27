El poder del Consumidor y CONLASA presentan plataforma de vigilancia a la industria alimentaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las empresas transnacionales Coca-Cola, Pepsico, Bimbo, Nestlé, Kellogs y Postobón están identificadas con el ejercicio de malas prácticas y estrategias de interferencia en la aplicación de políticas públicas, investigación y comunicación para garantizar el derecho humano a una alimentación saludable en América Latina y el Caribe, según la plataforma “Vigilancia a la Industria Alimentaria” (VIA).

Esas compañías –cinco de las cuales venden sus productos en México– destacan entre las 166 entidades comerciales que muestran patrones de cabildeo, puertas giratorias y captura del Estado en favor de la industria, de acuerdo con el monitoreo hecho en la citada plataforma y los más de 100 casos documentados hasta ahora en 36 países de la región.

Tan solo en México, están identificados 31 casos que documentan reuniones de cabilderos con funcionarios de secretarías de Estado, acuerdos de la industria alimentaria con organismos reguladores, colaboración de empresas con bancos de alimentos, vínculos de integrantes de equipos de campaña de candidatos presidenciales con empresas relacionadas con la industria de alimentos, bebidas azucaradas y alcohólicas, pago a científicos para hacer investigaciones dirigidas, entre otros.

Esos datos son parte de los primeros hallazgos de VIA, una plataforma “abierta y colaborativa” presentada este miércoles por las organizaciones El Poder del Consumidor y la Comunidad Latinoamericana y El Caribe de Nutrición y Salud (COLANSA), cuyo principal propósito “visibilizar, documentar y denunciar la interferencia de la industria alimentaria en América Latina y El Caribe”.

Dicha plataforma es de uso abierto para la sociedad civil, academia, estudiantes, activistas y medios de comunicación y se puede consultar en la siguiente liga:?https://interferenciaindustria.org.

En la presentación, los impulsores denunciaron que “las entidades comerciales usan una maquinaria de estrategias integradas y sofisticadas. Estas estrategias están diseñadas para proteger y promover los intereses comerciales, a menudo a expensas de la salud pública, el ambiente, la democracia y los derechos humanos”. A esa actividad, dijeron se le conoce como Actividad Política Corporativa.

Christian Torres, coordinador de Conflicto de Interés e Interferencia de la Industria en El Poder del Consumidor, explicó que VIA surgió como una respuesta ante “el creciente poder e influencia de la industria alimentaria en la formulación de políticas públicas, en el financiamiento de ciencia, en la violación de derechos humanos y en la manipulación del discurso científico y mediático”.

La nueva plataforma, añadió, “no solo busca documentar y denunciar casos concretos de interferencia, sino ofrecer una visión estructurada y sistémica de cómo operan estás estrategias en la región de América Latina y El Caribe”.

Empresas con malas prácticas

Ana Larrañaga, investigadora de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor, expuso los primeros resultados recopilados por la plataforma: 100 casos documentados que evidencian patrones comunes de malas prácticas.?

Éstas han sido tipificadas de acuerdo con el Marco de Actividad Política Estratégica, una herramienta metodológica que permite clasificar y entender los modos en que la industria influye negativamente en las políticas alimentarias.?

Según los resultados, entre las estrategias más comunes de interferencia se encontraron la utilización de las leyes para obstruir políticas por medio del cabildeo, las puertas giratorias y la captura del Estado.

“A partir de esta sistematización, destacan discursos como el impacto negativo a la economía de empresas, la pérdida de empleos, y que las políticas alimentarias van contra los acuerdos internacionales”, aseguró.

Larrañaga agregó que, entre las políticas alimentarias donde ha existido expresión de interferencia, destaca las siguientes:

El etiquetado frontal de alimentos

Los impuestos saludables

La regulación de la publicidad?

La regulación de los entornos escolares

Algunos programas de reducción de sodio y de combate a la desnutrición.

En tanto, entre las 166 entidades comerciales en América Latina y El Caribe que han desplegado estrategias de interferencia, las clasificaron de la siguiente manera:

Cámaras comerciales: 65

Corporaciones transnacionales: 28

Industria de alimentos: 20

Corporaciones nacionales: 20

Industria de alimentos y bebidas: 14

Organizaciones fachadas: 8

Y entre las entidades más mencionadas destacan, por número de casos:?

Coca-Cola: 38

Conglomerado de alimentos y bebidas: 20

PepsiCo: 19

Postobón: 18

Nestlé: 15

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia: 14

ILSI: 12

Kellogg’s: 12

Bimbo: 9

ConMéxico: 9

En su oportunidad, desde Brasil, Luana Lara, del nodo de interferencia de la industria de COLANSA, consideró que la plataforma VIA “representa una oportunidad única para visibilizar la magnitud del problema, facilitar el trabajo de incidencia de organizaciones sociales y aportar evidencia sólida para la toma de decisiones informadas”.????

Diego Rodríguez, director de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS) de Uruguay, subrayó el papel “crucial” de la sociedad civil en la construcción de entornos alimentarios más justos y saludables, haciendo un llamado a la acción para que más personas e instituciones se sumen a este esfuerzo colectivo.