La transición en el Poder Judicial inició “algo tarde”, dice el ministro electo Hugo Aguilar

Hugo Aguilar, tercero de izquierda a derecha, asistió al informe de la ministra Lenia Batres. Foto: Facebook America Pelcastre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz reconoció que la transición en el Poder Judicial inició “algo tarde” pero confió en que todo estará listo para arrancar labores el 1 de septiembre próximo.

Uno de los primeros temas que los ministros electos deberán atender será la designación de los tres representantes del Poder Judicial en el Órgano de Administración Judicial (OAJ) que, conforme a la reforma judicial, debía entrar en funciones también el 1 de septiembre.

“Estamos haciendo los análisis necesarios para que todo comience el primero de septiembre. Conforme a los tiempos legales empezamos algo tarde, pero yo confío en que nos dé tiempo suficiente para tomar todas las decisiones que echen a andar la nueva maquinaria judicial”, indicó a su llegada al informe de labores de la ministra Lenia Batres.

Adelantó que los ministros electos ya tienen propuestas para integrar el OAJ pero sus nombres serán dados a conocer hasta el 1 de septiembre.

“Tenemos ya algunas propuestas en la mesa de los ministros. Lo estamos trabajando. Conforme a la ley, hay un buen tiempo desde que fuimos electos hasta la toma de posesión y hemos estado trabajando en esa dirección con acuerdos generales, modificaciones a la Corte. Vamos a entrar ya con bastantes temas previamente dialogados y que van a facilitar las decisiones iniciales”, dijo.

Proceso informó el pasado 20 de agosto que Hugo Aguilar invitó a Vidulfo Rosales, exabogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a colaborar en la SCJN.

Al respecto, el ministro electo indicó que aún están en pláticas sobre su posible incorporación al Máximo Tribunal y, de ser el caso, las funciones que tendrá.