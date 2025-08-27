Luisa Alcalde condena agresión a Noroña y ve en Alito Moreno “lo peor de la política”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional de Morena condenó “la violencia y las agresiones” contra el presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña y otros morenistas.

“Lo sucedido hoy en el Senado muestra de cuerpo entero al PRIAN y a Alito Moreno. Siempre han sido autoritarios, intolerantes y corruptos”, escribió la presidenta de dicho partido, Luisa María Alcalde Luján.

Esta tarde, al concluir la sesión del Congreso, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, y el presidente de la Mesa Directiva, Fernández Noroña, comenzaron a discutir y se fueron a las manos enfrascándose en una tanda de empellones que incluyó a un empleado del Senado.

Al respecto, la dirigente nacional de Morena expresó:

“Mientras lo peor de la política se hunde en el rencor y la violencia, en Morena seguimos avanzando en la Transformación del país”.