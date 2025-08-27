Noroña denunciará a Alito Moreno por agresión y pedirá su desafuero (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de ser agredido por Alejandro Moreno y Carlos G. Mancilla, senador y diputado del PRI, el presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que denunciará a los agresores y solicitará su desafuero.

Fernández Noroña adelantó que convocará a una sesión de la Comisión Permanente para el próximo viernes, con el fin de revisar las responsabilidades políticas y legales de la gresca sucedida al final de la sesión.

“No había existido un precedente de esta gravedad. El viernes vamos a convocar a sesión de la comisión permanente, a las nueve y media, solo para tocar este tema que es gravísimo y que no se puede dejar pasar de ninguna manera. Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano, de su equipo fotográfico.

“Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse ahí, y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, dijo.

Noroña responde:



Van a solicitar el desafuero de los legisladores que agredieron.



Van a presentar denuncias por daños y lesiones.



Van a citar a la Comisión Permanente el viernes para tratar este tema. pic.twitter.com/feGheIOpGf — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa??? (@ErnestoGuerra_) August 27, 2025

Fernández Noroña aseguró que el senador tricolor los agredió y amenazó de muerte junto con otros legisladores, sin que ellos les respondieran las agresiones.

“Y yo le digo: ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál enfrentamiento? Me tiró un golpe, ahí está, ahorita lo van a ver en el video, no me dio de rozón, me dio golpes en los brazos.

“¡Te voy a partir la madre, te voy a matar! O sea, ese es el senador de la República y presidente de otrora poderoso Partido Revolucionario Institucional”, señaló.

El senador detalló que las denuncias serán contra los diputados Erubiel Lorenzo Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, así como contra el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Alejandro Moreno.