Profeco alerta por champú contaminado; puede ocasionar infección en los ojos, nariz y piel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre un lote de champú de la empresa Henkel Capital posiblemente contaminado por una bacteria.

Un total de 904 unidades del champú Totale de la marca Tec Italy de Henkel Capital, con el lote 1G27542266 (se encuentra impreso a un costado del envase), serán retirados del mercado debido a una posible contaminación con la bacteria klebsiella oxytoca, la cual fue detectada anteriormente por el proveedor a través de análisis microbiológicos internos.

La dependencia informó que los productos contaminados con dicha bacteria podrían emitir un olor fétido y desagradable, por lo que no se deben utilizar, ya que pueden causar infecciones oculares, nasales y cutáneas, además de reacciones de mediana gravedad en personas con un sistema inmunológico débil o condiciones médicas preexistentes.

En caso de presentar algún tipo de sintomatología, la empresa sugiere acudir a una revisión médica inmediatamente.

Este producto, que se identifica por ser una botella de plástico color verde de un litro y con el número de artículo europeo (EAN, por sus siglas en inglés) 7501438375850, fue distribuido en diversos estados de la República Mexicana mediante la red de intermediarios de la marca, hasta llegar a las ventas minoristas.

Publicación de la Profeco: https://x.com/Profeco/status/1960435884077068327

¿Cómo reportar un champú contaminado?

La marca Tec Italy habilitó un equipo de atención especializado para poder realizar el cambio del producto contaminado por uno sin afectaciones de forma gratuita y con entrega en el domicilio del consumidor.

Para realizar este proceso, la empresa pone a disposición las siguientes líneas de contacto, donde las personas deberán enviar fotografías donde se visualice el número de lote correspondiente al producto dañado, y se les proporcionará una guía de envío de su nuevo producto.

Correo electrónico: sacli@henkel.com

Número telefónico: 800 0072 254

Henkel Capital dio a conocer que hasta el 6 de mayo de este año ha recibido solo un reporte de un producto contaminando, donde se hizo referencia a un olor fétido. Asimismo, mencionó que la campaña para recolectar el lote dañado comenzó en febrero de 2025 y estará disponible hasta el mismo mes del próximo año. La presentación del champú contaminado. Foto: henkel.mx

¿Qué es la bacteria klebsiella oxytoca?

La bacteria klebsiella oxytoca se encuentra comúnmente en el tracto intestinal, ya que pertenece al grupo de las gramnegativas, por lo que no suele causar afectaciones fuertes a personas sanas. Sin embargo, esto sí ocurre con personas que tienen un sistema inmunológico debilitado, así como las que padecen de alguna enfermedad; regularmente se suscitan casos en pacientes hospitalizados.

Esta bacteria se caracteriza por presentar una resistencia a los antibióticos, lo que dificulta su tratamiento, y puede causar neumonía, infecciones urinarias o de vías biliares, infecciones del torrente sanguíneo, infecciones de heridas quirúrgicas y meningitis.

En casos más severos, las personas pueden desarrollar un choque séptico y fallo multiorgánico, de acuerdo con la Dra. Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM.