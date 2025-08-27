Proponen a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, para la rectoría de la BUAP

PUEBLA, Pue. (apro).- La Comisión de Auscultación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó que Beatriz Gutiérrez Müller fue propuesta por integrantes dela comunidad universitaria como aspirante a candidata a la rectoría de esa casa de estudios por el período de 2025 a 2029.

Al dar a conocer el listado de personas que están nominadas para el cargo, causó sorpresa que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra entre los nueve citados, incluida la actual rectora Lilia Cedillo Ramírez, para este miércoles en la Sala de Proyecciones del edificio Carolino, ubicado en el Centro Histórico de Puebla.

Listado de aspirantes

Gutiérrez Müller aparece como sexta de esa lista, que fue conformada por orden alfabético, por lo que fue citada para las 13:45 horas de este día ante la Comisión de Auscultación.

Esta entrevista, de acuerdo con el citatorio, busca conocer el interés por el cargo de cada uno de los nominados y que, en su caso, presenten la documentación prevista en la Convocatoria emitida el 22 de agosto.

Cabe señalar que, desde 2019, Gutiérrez Müller obtuvo una plaza de Profesor Investigador de tiempo completo en la BUAP por la cual, actualmente, tiene un sueldo neto de 20 mil 850 pesos, de acuerdo con la Plataforma de Transparencia.

Desde 2015, forma parte de la planta docente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Vélez Pliego, aunque algunos docentes han cuestionado si cubre todas las actividades y cargas que se le imponen a los maestros de tiempo completo en esta universidad, luego de que no ha radicado en Puebla.

Integrantes de la Comisión, presidida por José Luis Castillo Durán, informaron que los nombres que aparecen en esa lista sólo son postulados y que, las candidaturas a la rectoría se definirán una vez que se lleve a cabo la entrevista y se cumpla con los requisitos que establece la convocatoria.

Las campañas están previstas para llevarse a cabo del 29 de agosto al 8 de septiembre y el día 10 se realizarán las votaciones presenciales para elegir al nuevo titular de la rectoría, donde igual podría reelegirse Cedillo Ramírez.