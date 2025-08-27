Ricardo Monreal
Ricardo Monreal pide no “satanizar” la adquisición de Noroña de una casa por 12 millones de pesos“El hecho de que lo haya adquirido mediante crédito y que haya transparentado su propia adquisición, me parece que es clara su explicación. Yo le creo a Gerardo Fernández Noroña", declaró Monreal en defensa de su copartidario.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, pidió no “satanizar” la adquisición de una casa por 12 millones de pesos del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
En la conferencia la Legislativa del Pueblo, el diputado morenista afirmó que el hecho de que lo haya transparentado ya le parece una clara explicación.
“El hecho de que lo haya adquirido mediante crédito y que haya transparentado su propia adquisición, me parece que es clara su explicación. Yo le creo a Gerardo Fernández Noroña, y creo que como mexicano y como servidor público, él ha dado su explicación y con ello me quedo. No tengo otro elemento más para poder expresar una opinión distinta a la que ahora estoy dando”, consideró.
“Él lo ha dicho, mediante crédito que adquirió en un financiera se está cubriendo, o lo estaba pagando. Yo le creo, no creo que sea que deba ser satanizada una adquisición que adquirido por financiamiento de una institución bancaria y que lo esté cubriendo con su dinero”, detalló.
El día de ayer, martes 26 de agosto, el periodista Jorge García Orozco dio a conocer que Gerardo Fernández Noroña adquirió una casa a crédito por 12 millones de pesos en 2024, información que el senador confirmó en entrevista en el Senado.