Otras Noticias
Fernández Noroña abandona la Mesa Directiva del Senado acosado por escándalos. La compra de una propiedad de lujo en Tepoztlán contradice su discurso de austeridad. Además, su estilo confrontativo culmina con un pleito que simboliza su turbulento paso por la presidencia de la Cámara Alta.
La reunión está planeada que inicie desde las 08:30 de la mañana con un desayuno de los senadores morenistas con la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y termine después de las 17:40 hrs., tras la visita de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.