Laura Itzel Castillo será la presidenta del Senado; relevará a Fernández Noroña

Laura Itzel Castillo propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva del Senado . Foto: @AndreaChavezTre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado será Laura Itzel Castillo a partir de este 1 de septiembre, por lo que sucederá en el cargo a Gerardo Fernández Noroña.

La senadora se mantendrá al frente del segundo año de la LXVI legislatura, que abarca el periodo de 2024 a 2027.

La legisladora Andrea Chávez confirmó en su cuenta de X el acuerdo de los senadores de Morena.

“En el Grupo Parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva será la compañera Laura Itzel Castillo”, indicó.

“Mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores”, agregó Chávez.

Sobre la eleccion de nueva presidenta del Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la trayectoria de Laura Itzel Castillo.

Una gran luchadora social", afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el anuncio de Laura Itzel Castillo.

Es hija de Heberto Castillo, un gran luchador social y un gran ingeniero, recordó la mandataria al finalizar la conferencia mañanera.

Este mismo jueves, Morena realizará tercera plenaria con la presencia de al menos siete funcionarios del gabinete de la presidente. La reunión plenaria será en la Antigua Sede del Senado de la República.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, citó el viernes 29 de agosto a una junta previa en el Salón de Sesiones a todos los senadores para elegir a la presidenta de la Mesa Directiva.