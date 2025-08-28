Morena realizará tercera plenaria; debatirán elección para la presidencia del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En medio de una crisis de austeridad, de viajes alrededor del mundo y el riesgo al interior la coalición por la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, este día, los senadores de Morena realizarán su tercera Plenaria.

Con la presencia de al menos siete funcionarios del gabinete de la presidente , los senadores morenistas realizarán su reunión plenaria en la Antigua Sede del Senado de la República en donde sólo abordarán temas de las dependencias federales, la elección de la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado para el viernes.

Esto luego de que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, citó el viernes 29 de agosto a una junta previa en el Salón de Sesiones a todos los senadores para elegir a la presidenta de la Mesa Directiva.

La senadora de Morena, Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo a Proceso que en la reunión acudirán:

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario e Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la Consejera Jurídica de presidencia, Ernestina Godoy; el titular de Hacienda y Crédito Público; Edgar Abraham Amador, la secretaria de Energía, Luz Elena González; el titular de Economía, Marcelo Ebrard y la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

La legisladora Margarita Valdez Martínez también detalló que sólo se abordarán temas relacionados a las dependencias de los funcionarios públicos.

“Van a venir varios secretarios de Estado, como se acostumbra en las plenarias. Vamos a iniciar con la secretaria Rosa Isela, Va a venir el canciller, va a estar García Harfuch. Van a estar Luisa María. Luisa María Alcalde, entre otros.

“Se abordarán temas con ellos, de cada una de sus dependencias, de cada una de sus secretarías, nada de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado”, afirmó.

La reunión está planeada que inicie desde las 08:30 de la mañana con un desayuno de los senadores morenistas con la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y termine después de las 17:40 hrs., tras la visita de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.