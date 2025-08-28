“Muestra lo que es el PRIAN”: Sheinbaum sobre riña entre “Alito” y Noroña (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que muestra lo que es el PRIAN, sobre la gresca que se presentó ayer en la última sesión de la Comisión Permanente entre el senador del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, a quien comparó con un porro y el morenista Gerardo Fernández Noroña.

Ayer lo que vi siguen siendo lo mismo, comentó Sheinbaum, quien resaltó que la agresión la inició Alejandro “Alito” Moreno, quien subió reclamó que no se le dio la palabra en la sesión.

“Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro senador golpeando, me vino a la memoria aquella escena muy autoritaria” y se refirió al caso de su hermano golpeado por porros en la facultad de derecho, cuando era estudiante.

“¿No les parece muy autoritario la actitud del presidente del PRI y de sus diputados? Son el PRIAN no se nos olvide. Lo que pasó ayer muestra lo que son un autoritarismo enorme y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado, están en un espacio de dialogo por excelencia que es el espacio parlamentario y de debate por excelencia”.

La mandataria federal dijo que es “muy lamentable que haya ocurrido ésto porque se ve claramente -ni voy a pasar el video porque no creo que valga la pena-, pero claramente cuando uno ve el video se ve de donde viene la agresión y luego el golpeteo de este compañero en el piso con estas palabras. Es importante que se conozca cuál es su actitud, quiénes son, por qué tiene tanto odio, tanta violencia”.

uD83DuDEA8Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.



Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado. pic.twitter.com/e0tyywk3YG — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 27, 2025

En los videos que se hicieron virales, se puede apreciar cómo el líder nacional priista empujó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, y así comenzó una gresca en la tribuna de la casona de Xicoténcatl.

No quiso entrar en el debate de si debe haber desafuero para quienes participaron en la gresca porque, dijo, lo importante es que se observe cómo actúan. Por años Andrés Manuel López Obrador y sus allegados siempre criticaron el desafuero como una vía desproporcionada para quitar del camino a personajes frente a quienes se mantenían en el oficialismo.

“Lo importante aquí es que la gente y todos veamos quiénes son, cómo se comportan y por otro lado la hipocresía porque cómo es que llaman autoritario al gobierno cuando nosotros lo que promovemos son libertades y democracia y de su parte esta actitud ya sea para ir a denunciar a Estados Unidos algo porque también lo ha hecho el presidente del PRI de una manera muy poco nacionalista por decir lo menos y al mismo tiempo estas actitudes que son condenables”.

Al insistirle que se habla de desafuero, la jefa del Ejecutivo Federal respondió: “No me voy a meter al tema del desafuero, yo creo que lo importante aquí es que se muestra quiénes son y mucha hipocresía en sus palabras, hechos y dichos, esos son los partidos de oposición en México y la actitud del presidente. Uno el jefe del Cártel inmobiliario y el otro, pero la verdad, ahí están juntos”.

Su interpretación sobre lo sucedido ayer en la permanente en el Senado es que “siguen siendo lo mismo en el fondo, fíjense la contradicción ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario cuando lo que promovemos son las libertades, la democracia, la paticipación de la gente libre”.

Sheinbaum reiteró que apoya al morenista Fernández Noroña y reiteró que está en contra de la agresión que sufrió, lo mismo que el compañero que fue golpeado. Pide ver con atención los videos y tener claro de quén viene el ataque.

Sobre si el día del informe este 1 de septiembre considera que haya condiciones para que se lleve a cabo el evento sin interrupciones o pleitos, la presidenta Sheinbaum afirmó que sí las hay, que se tienen que tranquilizar los ánimos.

“Sí sí hay condiciones y tienen que tranquilizarse los ánimos porque tienen que tranquilizarse. El PRI, en la elección pasada tuvo 6% de votación. No alcanzó ni los 6 millones de votos”, por lo que consideró que “en vez de estar con estas actitudes, -por eso digo- por qué no hacen un proyecto de nación, todos los días se dedican a criticar a la presidenta o al expresidente o a la política que estamos desarrollando ese es el ejercicio permanente (...) golpeteo, golpeteo, golpeteo, no hay una sola propuesta”.

Así fue la trifulca

La última sesión de la Comisión Permanente terminó a golpes, luego de que el senador del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, subiera a reclamar que no se le dio la palabra.

Aquí el video que grabó el propio compañero agredido brutalmente por Alito Moreno, nuestro querido Emiliano.



Con claridad se muestra como Alito y tres diputados del PRI, lo tumban al piso, lo patean y lo agarran a golpes.



Los compañeros Gerardo y Emiliano denunciarán hoy mismo. pic.twitter.com/A8UivcPJbr — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 27, 2025

En ese momento, el líder nacional priista empujó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, y así comenzó una gresca en la tribuna de la casona de Xicoténcatl.

El pleito ocurrió después de que el exgobernador de Campeche subiera a tribuna a reclamarle a Fernández Noroña que no le diera la palabra, después de que el pleno cantara el Himno Nacional para dar por concluido el receso de los trabajos legislativos.

Noroña señaló al legislador tricolor, quien manoteó al morenista y después empujó a uno de sus colaboradores (presuntamente su community manager), el cual cayó al suelo.