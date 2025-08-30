ONG presenta amparo por negativa de Salud federal y de Chihuahua a entregar vacunas contra VPH

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La asociación civil del estado Chihuahua, Aliados en Movimiento por la Diversidad A.C. presentó un amparo contra la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Salud federal por una negativa expresa para la entrega de 200 dosis de vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Los biológicos solicitados eran para una jornada de vacunación comunitaria, organizada por la propia organización civil para la población LGBTQ+ en situación de vulnerabilidad.

El amparo interpuesto fue radicado en el expediente 1251, en el Juzgado Décimo de Distrito de la entidad, en materia administrativa.

Este litigio fue elaborado en coordinación con Casa de las Muñecas Tiresias A.C. y forma parte de una estrategia conjunta entre organizaciones civiles para garantizar el acceso a la vacuna del VPH para la población vulnerable LGBTQ+.

Aliados en Movimiento por la Diversidad A.C. fue fundada en 2024 y su presidente actual es el activista Mario Alberto Ramírez Alvarado.

Las autoridades de salud negaron la solicitud de la ONG aludiendo que los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal 2025 no contemplan a esta población entre los grupos a los que va destinado el biológico y que la vacuna estaba siendo resguardada para la próxima jornada de vacunación, programada en octubre.

Ante la respuesta, el principal acto reclamado en el amparo es:

“La omisión de las autoridades responsables de garantizar el acceso efectivo, equitativo y no discriminatorio a la vacuna contra el VPH a las personas LGBTI+ en situación de vulnerabilidad, a pesar de las solicitudes formales presentadas y de la evidencia epidemiológica que acredita su alto nivel de riesgo”.