Queman garita de Sedena en Cozumel; acusan a militar de violar a niña que vendía chicharrones (Video)

Protesta en garita de la Sedena de Cozumel por abuso sexual de una niña . Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El abuso sexual presuntamente cometido por parte de un elemento del Ejército contra una niña de nueve años que ingresó a la Guarnición Militar de Cozumel a vender chicharrones desató la furia de los habitantes de la isla, que quemaron la garita de la instalación castrense al exigir el castigo del responsable.

El alcalde de la isla de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, confirmó que se le brindó atención a la niña por lesiones de la presunta violación de la que está acusado un militar.

Pobladores iniciaron las protestas y disturbios que concluyeron en la madrugada de este domingo y dejaron el saldo de una tienda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) saqueada y quemada, además de otras tiendas de conveniencia en las mismas condiciones.

Instalaciones de Sedena

Igualmente se reportó una mujer herida con arma de fuego, al parecer, producto de las detonaciones al aire accionadas por efectivos militares al tratar de dispersar a los inconformes. También hubo varios detenidos.

Ante las protestas de la gente enardecida se presentó el general Brigadier Armando Toscano Yáñez, comandante de la Guarnición Militar, quien solicitó a los inconformes esperar las investigaciones.

De acuerdo con versiones, al atardecer en la isla fue rescatada una niña con evidentes señales de abuso al presentar raspones. Se dedicaba a la venta de chicharrones en la vía pública y así logró ingresar a la Guarnición Militar ubicada en la zona costera poniente.

???? ??COMUNIDAD DE COZUMEL DENUNCIA A MILITAR POR PRESUNTO 4BUS0 S3XU4L CONTRA UNA NIÑA DE 9 AÑOS?? ???



En la entrada del Cuartel General en #Cozumel, #QuintanaRoo, varias personas se reunieron para denunciar a un activo quien presuntamente 4bus0 s3xu4lm3nte de una pequeña de… pic.twitter.com/DHpEd5L30x — QUÉ POCA MADRE ???? (@QuePocaMadre_Mx) August 31, 2025

La niña habría sido atacada sexualmente por un militar, probablemente violada, dentro las instalaciones de la Sedena. Las autoridades castrenses, al parecer, en un acto de querer ocultar el delito, sacaron a la fuerza a la menor.

Personas que a esa hora se encontraban en el malecón paseando, se percataron de lo ocurrido.

Al esparcirse la noticia, paulatinamente comenzó a reunirse la población frente a la entrada de la Guarnición Militar, donde iniciaron la manifestación con fuertes reclamos verbales.

ARDE COZUMEL, COZUMELEÑOS INCENDIAN CUARTEL DEL EJERCITO



Elemento de la @Defensamx1 abusa de una menor. No respetaron a la menor de 9 años y piden respeto por la institución.



Una turba de cozumeleños incendiaron el cuartel del Ejército

Mexicano en la isla tras darse a conocer… pic.twitter.com/gt33dDJhYi — José Díaz (@JJDiazMachuca) August 31, 2025

Esto no calmó a la población que inmediatamente comenzó a lanzar piedras al interior de la base. Al calor de la protesta, algunos hombres prendieron fuego a las garitas de la entrada.

Según se aprecia en transmisiones en vivo realizadas por reporteros cozumeleños, cuando se saqueaba y se causaban destrozos a la tienda de la Sedena, se lanzaron balazos al aire. En ese momento una mujer tirada en el suelo solicitó auxilio. Luego fue llevada en una ambulancia para su atención médica.

El disturbio concluyó cerca de las tres de la mañana del domingo, luego de que también se registraron ataques en la sede cozumeleña de la Fiscalía de Quintana Roo.

Por estos hechos, la Fiscalía inició una carpeta de investigación para el esclarecimiento y dar con el responsable de la agresión contra la niña.